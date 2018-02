16 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono passati quasi due anni esatti dal su ruolo di valletto per Sanremo 2016, ed è un bel po’ che non lo vediamo sul piccolo schermo: questa sera, però, assisteremo al ritorno di Gabriel Garko in tv. Ecco dove:

Che ci fa l’attore di Rodolfo Valentino e Il Peccato e La Vergogna nella prima serata di venerdì 2 febbraio su Rai Uno? È prestodetto: alle 21.25 andrà in onda l’ultima puntata di ‘SuperBrain’, il nuovo show di Paola Perego che ‘premia’ il talento e le abilità intellettuali dei partecipanti.

Durante il finale di stagione troveremo un tavolo della giuria d'eccezione: la splendida Claudia Gerini

Questa sera in giuria siederanno Claudia Gerini, Gabriel Garko, il mitico Antonio Cabrini e, per l’appunto, l’attore che due anni fa ha affiancato Virginia Raffaele sul palco dell’Ariston.

Sarà questo trio, insieme – naturalmente – al pubblico del talent, ad esprimere un giudizio e una voltazione sui supercervelli dei concorrenti. I 5 protagonisti si sfideranno a suon di logica, numeri, genialità, creatività ed ingegno. Dopo aver dato sfoggio della loro abilità, la giuria sceglierà di premiarne uno, che si aggiudicherà un montepremi di 20mila euro.

Oltre al ritorno di Gabriel Garko in tv, vedremo anche Dario Bandiera nello show della Perego. Il suo compito sarà quello di presentare al pubblico altri ‘cervelloni’ fuori gara: firettamente dal Giappone, vedremo infattila piccola Rinne Tsujikubo,12 anni, una veterana di competizioni matematiche. Il suo pezzo forte? Compiere calcoli i tempi strabilianti.

Appuntamento, dunque, alle 21.25 per rivedere il bel compagno di Adua Del Vesco – nonostante sono mesi che si rincorrono voci su una loro presunta rottura – nei panni di giudice.