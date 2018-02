122 CONDIVISI Condividi Tweet

Il ritorno di Montalbano: le anticipazioni sui due nuovi episodi

L’attesa è finita: dopo il quarto, quinto turno di repliche sul piccolo schermo, lunedì 12 febbraio assisteremo finalmente al ritorno di Montalbano. Il commissario, interpretato da 18 anni da Luca Zingaretti, si presenterà al suo affezionato pubblico con due film nuovi: ‘La giostra degli scambi’ e ‘Amore’.

Cosa dobbiamo aspettarci dal ritorno di Montalbano?

La squadra al completo – tra cui, in particolare Zingaretti, hanno definito questi episodi come due ‘tra i più belli mai girati’. Le storie muovono sia da un romanzo intero di Camilleri (La giostra degli scambi), che , nel caso di Amore, dalla sapiente cucitura di due racconti (l’omonimo Amore e La Prova Generale). “Può venire fuori un buon film anche da un brutto libro, ma non potrà mai venir fuori un brutto flm da una scrittura così bella” ha dichiarato Siloni, regista storico della fiction e padre orgoglioso di un prodotto che, nato nel ’99, è diventato da poco ‘maggiorenne’. “È un privilegio per me poter mettere in scena le opere di Camilleri. La sua scrittura viene combinata ad altri imprescindibili punti di riferimento: la musica (Olivia Sellerio alla voce, Franco Piersanti all’editing e colonna sonora), la scenografia e tutte le altre incredibili professionalità di tutti i reparti. Tutto questo rende Montalbano un classico.”

Le due trame, a detta del regista, muovono entrambe su uno stesso filo conduttore: l’amore, quell passionale, geloso e disperato, ma anche quello fraterno, tenero, coniugale e, in un certo senso, salvifico. Senza svelarvi troppo dell’attesissimo ritorno di Montalbano, cominciamo solo con l’accennare che ‘La giostra degli scambi’ (12 febbraio) si aprirà con l’arresto del commissario (!) e proseguirà indagando su alcune misteriose sparizioni di giovani donne (alcune lasciate in libertà senza alcun segno di violenza, altre in evidenti stati di trauma) e una coppia di giovani amanti stroncata poco dopo la nascita del loro amore. Guest star dell’episodio Fabrizio Bentivoglio, perfettamente a suo agio nella ‘famiglia’ della serie Rai anche grazie all’ imprescindibile chiave d’accesso: “La lingua siciliana è stato il mio modo di sentirmi immediatamente parte di questo storico cast”, ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione.

La vicenda di Amore (19 febbraio), invece, riguarderà due vecchi attori di teatro e, lungo la complessa evoluzione del mistero che li avvolge anche il nostro amato Salvo finirà per restare vittima di alcuni cattivi pensieri e di una lettura ‘rischiosa’ del suo, di amore. Quello per Livia che – attenzione – si intravede, tra le foto ufficiali dei nuovi episodi, con un vestito da sposa…!

Il commissario Montalbano è diventato un ‘classico’: la polemica sulle repliche

Il pubblico lo sa bene: a 32 film inediti, sono corrisposte ben 140 repliche. Ad ogni messa in onda – anche quinta, sesta – sono corrisposti ascolti che andavano dal 20 al 35% dello share, risultati che – nelle parole del direttore di Rai Uno “A volte non raggiungono neanche i film in prima visione“.

Attori e produttori sono stati messi davanti ad una semplice e ‘scomoda’ questione: perché mandare in onda così tanti episodi già visti e limitare l’uscita di inediti a soli due all’anno? Il primo a rispondere è Montalbano in persona: “Non dipende da me. Se fosse per me, farei moltissimi film nuovi e meno repliche, ma le scelte della rete negli anni hanno dato enormi soddisfazioni, dimostrando che il prodotto poteva competere anche con i ‘rivali’ delle altre emittenti’.

Lo storico produttore Carlo Degli Esposti ha ribadito: “Se va in onda Pretty Woman o Arma Letale più volte nessuno si lamenta. Dobbiamo cominciare a reputare Il Commissario Montalbano come un classico, un’opera che ogni volta che viene rivisto svela un nuovo dettaglio. Andrea Camilleri nei suoi 25 anni di romanzi ha sempre voluto creare un’atmosfera, più che un prodotto seriale“.