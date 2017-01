0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sulla scia della moda dei remake e sequel (quest’anno al cinema vedremo Trainspotting 2 e Blade Runner 2049, tanto per citarne due), arriva anche il ventennale di uno dei programmi musicali che più di tutti ha caratterizzato il piccolo schermo negli anni ’90: si tratta del ritorno di Sarabanda di Enrico Papi.

Una petizione per il ritorno di Sarabanda

Il celebre show che ha lanciato tormentoni “stra-cult” come il grido “Moooseca!” del presentatore, o i bizzarri concorrenti come l’Uomo Gatto e la Professora, festeggia i 20 anni dalla prima messa in onda e, a quanto pare, sarebbe pronto a tornare in T: è un’intenzione che ha dichiarato lo stesso Papi tramite social network.

Questo annuncio è diventato così virale che il popolo della reta ha deciso di lanciare una vera e propria petizione per il ritorno di Sarabanda nel palinsesto televisivo (che potete trovare a questo link). L’invito a firmare recita così: “Popolo della Mooseca, proviamo ad entrare nella storia della TV italiana. Condividete, invitate gli amici, le nonne, i cani e i gatti”. E non è finita qui: tra i sostenitori della causa c’è anche un altro volto iconico del piccolo schermo italiano, il nostro personalissimo “MacGyver” dell’arte e del fai da te, Giovanni Muciaccia!

Il messaggio di Giovanni Muciaccia ad Enrico Papi

Ecco il video che testimonia la sua entusiasta ammirazione per lo show anni ’90:

#giovannimuciaccia HA ADERITO ALLA PETIZIONE #enricopapi #mooseca #tuttipazziperlamooseca #20sarabanda GRANDEEEEEEEEEE Un video pubblicato da Enrico Papi (@enricopapiofficial) in data: 27 Gen 2017 alle ore 05:42 PST