Durante l’ultima puntata di Domenica Live, il salottino pomeridiano presieduto da Barbara d’Urso, c’è stata una rivelazione shock di Serena Grandi. Un episodio che la rigarda, e che l’ha profondamente traumatizzata e di cui nessuno – o quasi – era a conoscenza.

La rivelazione shock di Serena Grandi riguarda un prete

In coda alla lunga chiacchierata che la presentatrice ha fatto con la sua ospite (tema dominante: il rapporto con l’aldilà), è spuntato – quasi per caso – un particolare risalente all’infanzia dell’attrice italiana.

In risposta ad una momentanea polemica con Alessandro Cecchi Paone, è venuta fuori la seguente dichiarazione:”Andate dai preti. Io dai preti non ci vado. Ho avuto una violenza da un prete“.

Prima di riprendere il dibattito del giorno la presentatrice, appena ha captato l’entità della rivelazione shock di Serena Grandi, l’ha fermata per chiedere maggiori dettagli. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, l’intervistata ha spiegato: “Non è stata una violenza fisica, ma non ero sola, è successo a me e a un’altra bambina di nove anni“.

L’attrice tornerà a parlare della vicenda?

Nessun’altra precisazione riguardo il singolare episodio, solo un laconico “Ne riparleremo”, diretto alla d’Urso che, probabilmente, si riserverà la possibilità di invitarla in una seconda occasione per affrontare apertamente un argomento che sembra davvero delicato.

L’attrice, d’altra parte, è quasi ‘di casa’ nello studio di Domenica Live: poco meno di due anni fa l’abbiamo vista in una versione quasi irriconoscibile con -15 chili, ospite del programma Mediaset a pochi mesi dal suo matrimonio, che sarebbe dovuto avvenire ad ottobre 2017: “Ci sposeremo sicuramente – aveva dichiarato nella primavera dello stesso anno – ma non abbiamo ancora definito i dettagli. Lui vorrebbe farlo in Chiesa, sono d’accordo e posso dal momento che con Beppe siamo stati sposati solo civilmente. Ma mi piacerebbe anche un matrimonio fuori dagli schemi; magari su una spiaggia, all’estero, una cosa intima. Però vorrei poter fare un contratto prematrimoniale; come si fa in America; sarebbe una forma di tutela per entrambi”