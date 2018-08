67 CONDIVISI Condividi Tweet

Robbie Rancido è morto: Stefan Karl Stefansson, l’attore islandese che ha interpretato per anni l’indimenticabile personaggio della serie tv per bambini Lazy Town, è scomparso a 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al pancreas. L’annuncio è stato dato dalla moglie con un post sui social. “Il mio amato Stefan Karl Stefansson, 43 anni, è deceduto dopo aver combattuto per due anni contro un aggressivissimo cancro al pancreas”, ha scritto Steinunn Olina Thorsteinsdottir, anche lei attrice e conduttrice televisiva.

Robbie Rancido è morto: addio Stefan Karl Stefansson

“Per suo volere, non ci saranno funerali”, ha spiegato la moglie su Facebook. “Le sue spoglie saranno sparse in segreto in un oceano lontano. La famiglia di Stefan vuole esprimere la sua gratitudine per il sostegno e il calore ricevuti negli ultimi anni”. Stefansson era attore, cantante, performer completo. Aveva iniziato la carriera come burattinaio dopo gli studi all’Accademia d’Arte Drammatica di Reykjavík. Nella serie tv Lazy Town, andata in onda dal 2004 al 2014, interpretava Robbie Rancido, l’antagonista che studiava i piani malvagi per ostacolare il buffo supereoe Sportacus (Magnús Scheving), fanatico del fitness intento a far praticare salutari attività fisiche ai suoi concittadini.

Robbie Rancido, attore Stefan Karl Stefansson morto di cancro

Grazie a questo ruolo, Stefansson aveva ottenuto grande successo (celebri i suoi meme sui social) e vinto anche un premio ai Bafta Award nel 2006. Il colangiocarcinoma gli era stato diagnosticato nel 2016. Il creatore di Lazy Town aveva avviato subito una campagna GoFundMe per sostenerne le cure mediche. I video di canzoni come We Are Number One e The Mine Song erano diventati immediatamente virali su YouTube. Dopo aver annunciato la remissione nel 2017, lo scorso marzo Stefansson aveva spiegato che il cancro era tornato e stava proseguendo con la chemioterapia. Stefan lascia la moglie Steinunn Olina e i quattro figli, tre maschi e una femmina. La sua manager, Cheryl Edison, ha annunciato che la Stefán Karl Academy & Center for the Performing Arts organizzerà uno spettacolo in sua memoria nel 2019 in Svizzera.