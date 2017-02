1 CONDIVISI Condividi Tweet

Una sorpresa inaspettata per la nuova edizione del talent ballerino di Rai 1: Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle 2017. La criminologa supporterà con Sandro Mayer i partecipanti allo show condotto da Milly Carlucci, in onda da sabato 25 febbraio per 10 puntate. Una scelta curiosa quella degli autori, che vogliono riservare maggiore attenzione alle storie e alla psicologia dei vip in gara.

Consulente tecnico per casi di cronaca come la strage di Erba e il giallo di Avetrana, la profiler e psicologa forense è diventata un noto personaggio televisivo grazie alle sue apparizioni ai salotti di Bruno Vespa e di Matrix. Nel caso di Ballando, affiancherà la giuria – composta dalla ritrovata Carolyn Smith con Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli – per tracciare un profilo psicologico dei ballerini in gara e aiutarli nelle prove più difficili.

Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle 2017

Insomma, la Bruzzone sarà una mental coach a tutti gli effetti. Una sorta di Christian Lattanzio (l’allenatore della mente più famoso e ricercato del Regno Unito) del piccolo schermo. È l’ultima novità di questa dodicesima edizione del programma, che ha già svelato il suo nuovo cast e il backstage di ciò che ci attende con un divertente video lanciato via Twitter.

In attesa della prima puntata vi mostriamo il backstage dello spot 🙃#BallandoConLeStelle sabato 20.35 #Rai1 pic.twitter.com/EKU8UKaj4R — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) 20 febbraio 2017