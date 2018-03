38 CONDIVISI Condividi Tweet

Roberta Bruzzone critica Franca Leosini in un durissimo post affidato ai suoi account social. La criminologa, consulente tecnico per casi di cronaca come la strage di Erba e proprio il delitto di Avetrana, ha contestato l’intervista a Sabrina Misseri e Cosima Serrano per Storie Maledette. Leosini ha rivelato di aver studiato le diecimila pagine di processo con Franco Coppi, l’avvocato re dei cassazionisti che si è sempre scagliato contro l’ergastolo a Misseri. Una pena che ha definito “ingiusta e mostruosa”. Questa linea è stata fortemente criticata dalla profiler e psicologa forense, diventata un noto personaggio televisivo grazie alle sue apparizioni ai salotti di Bruno Vespa, Matrix e Ballando con le Stelle.

Roberta Bruzzone critica Franca Leosini

Bruzzone, nel team che si è occupato dell’omicidio di Sarah Scazzi, ha contestato la ricostruzione messa in piedi dalla conduttrice napoletana. Leosini, già demolita da Rolling Stone in un articolo che definisce il seguito social del suo “one woman show” un “culto ingiustificato”, avrebbe condotto un’intervista di parte. Soprattutto perché in un passaggio della puntata, Leosini ha anche citato la vicenda giudiziaria della criminologa, che ha querelato Michele Misseri, papà e marito di Sabrina e Cosima.

Storie Maledette: Sabrina Misseri e Franca Leosini nella bufera

“Ma la Leosini cosa si è letta prima di fare queste interviste?”, ha dichiarato Bruzzone. “Siccome questa storia la conosco particolarmente bene, ho gli strumenti per dire che purtroppo il racconto reso non assomiglia a quello reale”. “La Leosini non è aggiornata”, ha poi aggiunto su Facebook. “Misseri è già sotto processo per calunnia nei miei confronti da un bel po’. Per giugno è prevista la sentenza. Ci sono parecchie inesattezze e diversi errori nella ricostruzione effettuata durante la trasmissione. Peccato… Mai affidarsi ad una sola parte per ricostruire vicende così complesse e delicate. Il rischio di mettere in scena un teatrino grottesco è sempre molto elevato”.