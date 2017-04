1 CONDIVISI Condividi Tweet

In questa prima edizione Celebrity di Masterchef ha ufficialmente battutto la nostra bella attrice Maria Grazia Cucinotta, l’esuberante Mara Maionchi, il rapper Nesli e il cantautore Alex Britti, ma nella finale di giovedì 8 aprile tutti hanno prestato attenzione innanzitutto al brutto incidente di Roberta Capua con l’olio bollente. Che sia stata quella la ‘prova’ in più che ha convinto i giudici a decretarla vincitrice?

Di certo dev’essere stato un momento di panico per la conduttrice, che (come si vede dal video) stava controllando la cottura delle cozze, quando all’improvviso si è sentita una piccola esplosione. Indietreggiare non è servito a nulla:

Il video dell’incidente di Roberta Capua con l’olio bollente

L’ex modella, dopo l’iniziale spavento e la preoccupazione sia degli altri concorrenti che dei giudici, non ha esitato a rimettersi ai fornelli, dimostrando tenacia e determinazione. Due qualità che hanno pagato, dato che è stata lei ad aggiudicarsi il premio di Celebrity Masterchef, che consiste in ben 100mila euro, la quale somma verrà devoluta a Save The Children.

È Roberta Capua la vincitrice della prima edizione del Celebrity Masterchef?

Un bel gesto ed una soddisfacente prima edizione dello show culinario più famoso di Sky, che – fatta eccezione per l‘incidente di Roberta Capua con l’olio bollente – ha regalato una serie di appassionanti sfide tra le celebrità, che si sono messe in gioco a volte neanza neanche grande esperienza ai fornelli, come dichiarato da Mara Maionchi.