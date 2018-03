0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il divertente e provocatorio video di Roberto Burioni e Alessandro Cattelan spopola sui social: l’argomento è molto caldo e, soprattutto, viene da un pulpito che in rete si è fatto conoscere per le sue opinioni ben radicate e decise.

Roberto Burioni e Alessandro Cattelan: il ‘pro-vaccinista’ provoca il pubblico con ‘La Laurea su Facebook’, un video sul sensazionalismo da social network

Dopo il dolce video con Bebe Vio contro gli haters e le divertenti esibizioni di Emma Marrone, Ghali e Noemi (da cui è nata anche la lite a distanza con Ermal Meta) arriva un nuovo, originale ed ironico momento televisivo del programma Sky. Con la nuova edizione del suo format ispirato ai talk show più famosi d’oltremanica, come il David Letterman, il presentatore ha colto un’altra occasione per far riflettere gli spettatori e scherzare su un trend del momento.

Il video di Roberto Burioni e Alessandro Cattelan, infatti, parte così: “Salve, sono Roberto Burioni – si presenta il celebre virologo del San Raffaele con un tono da pubblicità progresso – per diventare medico ho dovuto studiare per più di 30 anni passando notti insonni sui libri e facendo moltissimi sacrifici, per questo sono qui oggi per dirvi: non fate come me“.

Gli fa eco Cattelan, che si introduce definendosi un 37enne che non ha mai fatto un lavoro vero e non ha mai letto un libro di medicina e “se la passa alla grande!”.

Il messaggio dell’ironica pubblicità progresso per laurearsi su Facebook

Insomma, il messaggio è chiaro: non serve leggere articoli fino in fondo quando basta il titolo, non serve sapere di una disciplina per essere esperti. La laurea su Facebook si prende a colpi di like e condivisioni di pezzi dei quali argomenti non si sa quasi nulla.

Una bella provocazione contro il sensazionalismo sui social, che dite? A noi ha fatto ridere!