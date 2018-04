84 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva in via del tutto inaspettata la comunicazione secondo la quale Roberto Giacobbo lascia la Rai. A confermarlo, pur se indirettaente, una sua dichiarazione ufficiale, emessa a commento dell’indiscrezione e, sorpattutto, in previsione di eventuali domande, polemiche sul motivo di una tale decisione che lo allontanerebbe dall’emittente.

Roberto Giacobbo lascia la Rai, il suo primo grande amore

Un’onorata carriera quella del presentatore: non molti ricorderanno che è cominciata, in realtà, nel 1981 da semplice concorrente di un quiz molto popolare dell’epoca, ‘Bis’, condotto da Mike Bongiorno:

“Era il 1981 -raccontava il conduttore poco meno di un anno fa in un’intervista – Divenni campione e vinsi 15 milioni di vecchie lire. Ma non me li diedero in soldi, bensì in assegni precompilati da spendere o alla Standa o alla Rinascente. E in soli tre mesi. Mamma fece rifornimento di alimentari, io comprai mobili e biancheria, ma poi riuscii a rivendere questi assegni ai miei amici.”

Un filo teso che lo ha tirato fino al punto di costruirsi una propria strada, arrivata poi alla conduzione di Voyager e del pubblico di aficionados che, ormai, identifica con lui quel tipo di contenuti e di televisione. Adesso, però, con grande delusione di questi ultimi, arriva la notizia che Roberto Giacobbo lascia la Rai: si tratta di una “personale decisione da vicedirettore, peraltro confermato, e dipendente di Rai2“, si legge sulla nota ufficiale.

Il commento del presentatore:

“Nessun dissenso con il servizio pubblico che in questi anni mi ha dato tanto dal punto di vista professionale. I rapporti sono cordialissimi“. E in coda la dichiarazione del presentatore, che dichiara: “Valuto alcune offerte”. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia: “Dopo il rifiuto di Alberto Angela, Roberto Giacobbo lascia Rai2 e trasloca su Discovery con il suo Voyager“, una notizia confermata in parte dal presentatore che precisa all’ Ansa precisa di essere un “professionista sul mercato” e di stare “valutando alcune offerte in generale“.