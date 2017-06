0 CONDIVISI Condividi Tweet

La presenza di Roberto Grilli a Caduta Libera ha scatenato un mare di polemiche. Nella puntata di sabato 17 giugno del game show di Canale 5, Grilli è stato tra i concorrenti di Gerry Scotti. Abito blu e sorriso smagliante, si è presentato così: “Mi chiamo Roberto, vengo da Roma e faccio l’agente immobiliare”.

In realtà, non si tratta di un ospite come tutti gli altri. Grilli ha un passato pesante alle spalle. Ex skipper, da ragazzo fu un fiancheggiatore dei Nar, i terroristi neofascisti Nuclei Armati Rivoluzionari. Ma soprattutto è stato il superteste di Mafia Capitale.

Fermato nel 2012 in Sardegna con 500 chili di cocaina nascosti nella sua barca, per evitare una lunga condanna decise di collaborare con la giustizia. Fu lui a fare il nome di Massimo Carminati diventando un testimone chiave nell’inchiesta su malaffare, politica e criminalità organizzata a Roma.

Da collaboratore di giustizia, aveva parlato per primo delle azioni criminali del “Cecato”. Conosceva bene Carminati e il suo braccio destro, Riccardo Brugia. Aveva riferito ai pm Luca Tescaroli e Giuseppe Cascini il “mondo di mezzo” del clan popolato da amministratori corrotti e personaggi legati all’eversione nera degli anni di piombo.

Roberto Grilli a Caduta Libera dopo Mafia Capitale

Ma non solo. Durante il processo, Grilli – ultimo testimone chiave della pubblica accusa – ha ritrattato le dichiarazioni sul coinvolgimento di Carminati. Il motivo era il clima intimidatorio che si era creato intorno a lui. Grilli aveva accusato i magistrati di averlo lasciato solo. “Sono stato trattato in maniera vergognosa”, aveva detto ai carabinieri del Ros. “Dopo Mafia Capitale ho perso il lavoro e la salute”.

Adesso questa piccola avventura in tv da Gerry Scotti, uno che da sempre attacca le fake news. Ironia della sorte, a far cadere Grilli nella botola è stata una domanda su Il silenzio degli innocenti.