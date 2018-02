41 CONDIVISI Condividi Tweet

Sulle spalle una carriera 50enaria e all’orizzonte una nuova esibizione sul palco dell’Ariston: dopo le dichiarazioni di Baglioni alla prima conferenza stampa arrivano anche i primi commenti di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo.

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo: “Ci piace questa non competizione”

La loro canzone in gara si chiama ‘Il segreto del Tempo’ ed è stata scritta dal mitico Pacifico (che concorre anche lui tra le fila dei partecipanti). È proprio sul testo che Facchinetti vuole spendere le sue migliori parole: “Ha fatto un testo molto bello. Ha un modo di esprimersi attraverso la poesia straordinario. C’è questo dialogo tra due amici sulla vita, due persone che hanno vissuto e condiviso molto, anche a livello professionale, accumulando esperienze“.

Una sorta di pezzo autobiografico, quello di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli a Sanremo? “C’è l’amicizia – commenta l’altro cantante, nonché celebre bassista dei Pooh –anche gli amici che non ci sono più, e il ricordo di qualche donna importante della nostra vita che non abbiamo mai dimenticato“. A quel punto la precisazione: “Io le mie e lui le sue!“.

Incalzati da Dario Spada di Radio 105, infine, i due musicisti commentano la nuova versione del Festival proposta da Baglioni, in particolare le modalità che il nuovo direttore ha proposto nella gara: “Questa è una rassegna senza coltelli, senza competizione malsana. In questi corridoi viviamo un’atmosfera bellissima, speriamo rimanga così, e che continuiamo a divertirci, a fare del bene alla musica italiana e meravigliamo gli spettatori da casa con le canzoni, parte della nostra cultura.”

Il testo della canzone scritta da Pacifico

Per i più curiosi, ecco il testo:

“Ci sono giorni in cui muori dentro, e non lo sai

Perché volevi cambiare il mondo che non cambia mai

La tua vita che non ti vuole, che sembra scegliere senza te

Tu che sorridi e ci provi ancora, ma non sei lì

Ci sono giorni in cui guardi indietro, e chiedi di te

A un vecchio amico a chi hai amato, e adesso non c’è

E ti agiti e ti commuovi, se ti parlano ancora di lei

Perché è possibile allontanarsi senza lasciarsi mai

Senti il peso di ogni errore, vorresti arrenderti e andare via

Chiudere gli occhi un momento solo, e così sia

Io ti ho visto impazzire d’amore

Ubriacarti di felicità

Caro amico hai perso il cuore, lui ti ritroverà

Il segreto del tempo è che tutto perdona

A chi tutto alla vita si dà

Ho visto amici andare in pezzi, è successo anche a me

Buttare al vento certezze e abbracci e una parte di sé

Perché a volte non puoi cambiare, senza distruggere quello che hai

E chiedi al cielo il tuo tempo indietro, ma non lo avrai

E sei fragile e vuoi scappare, dalla vertigine dell’età

Per non sentire che sei da solo davanti a te

Io ti ho visto impazzire d’amore

Ubriacarti di felicità

Caro amico chiedi al cuore, lui ti ricorderà

Il segreto del tempo è che tutto perdona

A chi tutto alla vita si dà

Il segreto del tempo

È che il tempo perdona

Chi tutto alla vita si dà