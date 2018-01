2k CONDIVISI Condividi Tweet

Il film su Rocco Chinnici campione d’ascolti: È così lieve il tuo bacio sulla fronte ha conquistato il prime time di martedì 23 gennaio. Il tv movie trasmesso su Rai 1 con protagonista Sergio Castellitto, tratto dal romanzo di Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel 1983, ha incollato allo schermo 4.780.000 telespettatori pari al 20.1% di share.

Una vittoria netta nella serata Auditel, considerando i risultati della diretta concorrenza. La scuola più bella del mondo, su Canale 5, è stato letteralmente doppiato: 2.381.000 spettatori, share 10,13%. Stessi risultati per Stasera tutto è possibile su Rai 2 e Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1.

Il successo di questo progetto, diretto da Michele Soavi, si spiega con pochi e semplici elementi. Castellitto è Rocco Chinnici con eleganza ed incisività: si è calato nei panni del giudice con rispetto ed emozione perché “quando entri nell’intimità degli altri devi chiedere permesso”. Al suo fianco Cristiana Dell’Anna, che interpreta la figlia di Chinnici, Caterina. È proprio la dimensione privata, i ricordi dell’amore tra padre e figlia ad aver colpito e commosso il pubblico.

Il ricordo di un grande uomo e del suo sacrificio che passa attraverso la sua figura privata, non da “eroe solitario”. Sui social i commenti e i tweet dei telespettatori sono stati tutti positivi. Molto commossi tanti, altri con la consapevolezza che la qualità in tv paga, specie quando a farla è il servizio pubblico. È questa la televisione che il pubblico vuole vedere.

Rocco Chinnici campione d’ascolti su Rai 1

“Io farei vedere questi film a scuola, perché i bambini devono conoscere questi grandi eroi”, si legge su Twitter il giorno dopo la messa in onda. Non a caso È così lieve il tuo bacio sulla fronte sarà proiettato stasera a Bruxelles al Parlamento Europeo presso lo spazio Jehudi Menhuin. L’evento ha il patronato della Presidenza del Parlamento Europeo. Per chi l’avesse perso, il film è disponibile su RaiPlay.