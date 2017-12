957 CONDIVISI Condividi Tweet

Roma saluta Lando Fiorini, il cantante “dal core in mano” scomparso sabato sera a 79 anni dopo una lunga malattia. Tutti in una Santa Maria in Trastevere stracolma di amici, parenti, personaggi dello spettacolo e soprattutto persone comuni.

“Non poteva essere altrimenti, casa sua è qui”, hanno detto i figli Francesco e Carola. In chiesa, tra gli altri, Virginia Raggi, e tanti attori e registi che hanno lavorato con “la voce di Roma”, come Leo Gullotta, Gianfranco D’Angelo, Maurizio Mattioli, Dado, Pierfrancesco Pingitore e Fioretta Mari.

Fiorini è stato tifosissimo della Roma, tanto che l’inno ufficiale dei giallorossi fu una bandiera e lui adorato dai tifosi. Per questo motivo la società giallorossa ha mandato in rappresentanza Bruno Conti e tanti ragazzi della Primavera. Sul feretro anche due maglie della squadra: quella con il numero 10 di Francesco Totti e quella con il numero uno e il nome “Lando”.

“Un amico e una grande persona perbene”, ha detto all’uscita della basilica un Leo Gullotta visibilmente commosso. L’attore siciliano, insieme a Mattioli, fu fra i grandi artisti che calcarono il palco dello storico Puff, il cabaret fondato a Trastevere da Fiorini nel 1968.

Roma saluta Lando Fiorini: il ricordo di Leo Gullotta

Fiorini era nato da una famiglia povera e prima di iniziare la carriera artistica lavorava come scaricatore ai mercati generali. Fu qui che iniziò a cantare brani memorabili come Semo gente de borgata, Chitarra romana e Barcarolo romano. L’apertura del Puff fu proprio il coronamento di un sogno.

“Lando è stato un grande lavoratore, ha costruito tutto verso gli altri”, ha aggiunto Gullotta. “Era sempre disponibile e in via Zanazzo al Puff ha costruito il suo luogo di lavoro dove tanti di noi sono nati”. L’attore ha ricordato anche le colazioni con Fiorini proprio a Trastevere: “Il cappuccino con lui era un bel momento. Lui era sempre sorridente e disponibile verso chi lo salutava o fermava”.