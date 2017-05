313 CONDIVISI Condividi Tweet

45 anni, romano, bello come il sole, attualmente è al cinema con ‘Due’, il nuovo film di Luca Miniero con Chiara Francino come co-protagonista, quest’anno lo abbiamo visto ospite anche a Sanremo: ma com’è davvero il nostro amato Raoul Bova quando si tratta di gesti romantici e vita quotidiana di coppia?

Il romanticismo secondo Raoul Bova: il segreto è un fiore

Intervistato dal settimanale Io Donna, il protagonista di Ultimo ha svelato i suoi suoi irresistibile aspetti da casalingo ‘imbranato’, ma anche e soprattutto la sua vera anima in quanto compagno di vita di Rocio e padre della piccola Luna: “Non sono bravo in casa, cerco di dare il mio contributo ma finisco sempre con l’essere in mezzo ai piedi. Ma una cosa che so fare bene c’è… Preparare la tavola creando l’atmosfera con luci e candele. Me lo ha insegnato la nonna, e quando mia mamma raccoglie i fiori di campo riesco a fare anche delle belle composizioni. Mi piacciono rose,margherite, orchidee…Il mio fiore preferito è il girasole, mi incuriosisce.”

“Non mi piace San Valentino, mi piacciono gli altri giorni”

Insomma, il romanticismo secondo Raoul Bova è fatto da quelle piccole attenzioni che tutti gli amanti dovrebbero riservarsi l’un l’altro: “Sì. Non sono da feste commerciali come San Valentino, preferisco sorprendere tutti i giorni con un fiore, un invito, una tavola ben preparata.”