Dopo le polemiche che si susseguono da ormai una settimana anche Romina difende Al Bano che a suo avviso quest’anno sarebbe stato sfruttato da Sanremo. In attesa di vederla stasera come giudice di Standing Ovation, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici su Raiuno, è stata ospite di Storie Vere, dove ha espresso tutto il suo disappunto per il trattamento riservato al suo ex marito e ad altri Big in gara.

“È come se avessero usato i Big per fare audience e poi, quando non sono serviti più, hanno mandato avanti i giovani. Le giurie non erano equilibrate e non erano specializzate come invece dovevano essere”. ha dichiarato Romina citando il brano Di Rose e di spine portato dal Leone di Cellino San Marco.

Romina difende Al Bano: “Ha ragione Gigi D’Alessio!”

Romina difende Al Bano, trovandosi quindi in accordo con Gigi D’Alessio, fautore di una vera e propria guerra contro gli influencer con diritto di voto. “Ha ragione Gigi D’Alessio, bravo Gigi! Se sono esperti di musica possono giudicare la musica, altrimenti che se ne stiano a casa loro”.