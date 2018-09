0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel bel mezzo della ‘guerra’ di ascolti tv di domenica 16 settembre, arriva l’ospitata di Romina Power a Domenica In che incolla i suoi ammiratori al piccolo schermo.

Le dichiarazioni di Romina Power a Domenica In: “Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende”

Intervistata da Mara Venier, tornata al comando dello show per la decima vola, inizia a parlare del nipotino Kay, figlio di Cristel, che l’ha resa nonna. Ecco come lo ha descritto: «È un’emozione fortissima non c’è quel dolore fisico, ma soffri lo stesso e partecipi. Il nipote ti fa credere di nuovo nel miracolo dell’amore e della vita. Al Bano è arrivato dopo qualche giorno perché sai deve lavorare per mantenere tutta la famiglia».

La conversazione tra la presentatrice e Romina Power a Domenica In arriva poi al topic più ‘caldo’: il suo rapporto con Al Bano e con il suo passato (e presente) sentimentale:

«La Puglia è un luogo di sensazioni molto forti. Sono ancora alla ricerca del mio posto ideale dove essere in sintonia con la natura e tranquilla. Io spero di vedere la mia vita con poco lavoro. Facendo la cantante mi mantengo come scrittrice e pittrice. Non mi sarei mai aspettata di tornare a cantare, ma mi hanno fatto un’offerta che non potevo rifiutare. Ora sono quattro anni che cantiamo».

Un altro momento di emozione (dopo il bellissimo video di apertura del programma con cui Mara Venier ha ricordato Fabrizio Frizzi) ha coinvolto la conduttrice quando, insieme alla cantante, si sono messe a guardare le foto dei figli Carrisi-Power: «Non avrei mai pensato di averne quattro. Io ho fatto del mio meglio e anche Al Bano ci ha messo del suo».

La risposta ironica della cantante alla domanda diretta su Al Bano

Ma come vanno quindi le cose con il cantante di Cellino San Marco? Romina si fa evasiva: «C’è un’interferenza nello studio, l’audio non mi arriva. Tutti mi vogliono ma nessuno mi prende e sono io che non voglio nessuno». Insomma, di questo riavvicinamento ancora non si riesce a parlare: “Cerco di non focalizzarmi sulle cose, passo avanti. Non bisogna continuare a rimuginare sulle cose negative”. Avrà forse dovuto rifiutare delle avances dall’ex marito o è stata lei ad essere rifiutata?

Il mistero continua…