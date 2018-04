11 CONDIVISI Condividi Tweet

Rosario e Beppe Fiorello insieme per la prima volta in un video. I due sono i protagonisti di Mio fratello, il nuovo videoclip della canzone di Biagio Antonacci diretto da Gabriele Muccino. Il singolo uscirà il 6 aprile e vede come interpreti quelli che Muccino ha ribattezzato i “Cute Flower brothers”. Il brano anticipa l’uscita di Dediche e manie, il quattordicesimo album in studio del cantautore milanese. Mio fratello vanta anche la presenza di Mario Incudine: il video è stato descritto da Antonacci come una “nuova visione della parabola del figliol prodigo, una parabola 2.0, laica, moderna, contemporanea”.

Il videoclip verrà presentato in anteprima il 5 aprile alle 20:35 su Rai 1 prima di essere in onda in tutte le radio dal 6. “Mio fratello è una storia universale”, ha raccontato Antonacci al Corriere della Sera. “La storia di una e mille famiglie. In cui un fratello si perde e l’altro resiste nell’attesa di vederlo tornare. Sul set Beppe e Rosario si guardavano con affetto, cercavano complicità nell’altro”.

“Stare sul set con Rosario è stato strano, particolare, emozionante”, ha rivelato Beppe. “Lui è l’attore contemporaneo perfetto, più fedele alla recitazione classica. Rosario è esplosivo e trasforma tutto quello che lo circonda in un mondo unico rendendolo straordinario”, ha spiegato Muccino, che ha raccontato la famiglia e le sue strane dinamiche nel suo ultimo lavoro, A casa tutti bene. In realtà per i fratelli Fiorello non si tratta proprio di una prima volta assoluta: il 29 novembre 2011 Beppe fu ospite di Rosario a Il più grande spettacolo dopo il weekend. In quel caso i due cantarono insieme una canzone di Modugno e si presero in giro con complicità e simpatia.

“Quella del Karaoke è stata un’eredità bellissima, ma è stata, a tratti, anche pesante”, aveva detto Beppe ai microfoni di Verissimo. “Prendevo l’eredità straordinaria di un programma condotto da Rosario, che era diventato un fenomeno di costume ed ebbi il coraggio di accettare perché era un’opportunità. Iniziò anche un periodo di paragoni con mio fratello, ma tutto accettabile, tutto giusto. Non mi è mai pesato, perché l’amore tra noi ha sempre prevalso su qualsiasi tentativo di paragone”. Un estratto del video di Mio fratello è stato anticipato su Twitter da Davide Plutino.

il video integrale verrà presentato su @RaiUno il 5 aprile alle 20:35, regia di @GabrieleMuccino protagonisti i fratelli @Fiorello e @BeppeFiorello dal 6 aprile in radio e da maggio in tour