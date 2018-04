26 CONDIVISI Condividi Tweet

Rosy Abate 2 si farà, parola di Giulia Michelini. L’attrice ha confermato la seconda stagione del crime drama di Canale 5, campione d’ascolti della passata stagione. Una delle poche fiction Mediaset a battere la concorrenza della Rai tornerà con i nuovi episodi e a rivelarlo è proprio la sua protagonista. La “Regina di Palermo” è attualmente impegnata il sabato sera nelle vesti di commissaria esterna di Amici di Maria De Filippi. Ma in gran segreto, lavora alle puntate che rilanceranno il suo personaggio più celebre.

Rosy Abate 2: la serie si farà, parola di Giulia

La conferma sulla tanto chiacchierata seconda stagione di Rosy Abate arriva in un video pubblicato su Twitter, dove si vede Michelini che dichiara: “Sono qui con Rosy Abate e vi volevo dire che… stiamo lavorando per voi”. In quel momento fatidico, l’attrice alza trionfante il copione di Rosy Abate 2.

Non poteva essere altrimenti considerando l’enorme successo della serie. La prima stagione si è conclusa domenica 10 dicembre 2017 con una puntata che ha superato i 5 milioni di telespettatori, promettendo al pubblico un nuovo capitolo delle sue avventure. Da mesi, l’hashtag #RosyAbateSecondaStagione – lanciato da uno degli autori, Mizio Curcio – scatena le fantasie dei fan, che finalmente trovano riscontri positivi.

Rosy Abate 2, cast al lavoro sulla seconda stagione

Apparsa di recente nel ricco cast di A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Michelini sarà prossimamente in Una posizione scomoda, opera prima di Dario Piana tratta dal romanzo omonimo di Francesco Muzzopappa. Rosy Abate potrà quindi aspettare, anche per rimettere in piedi l’intero cast. Nei cinque episodi dello spin-off di Squadra antimafia – Palermo oggi, spiccavano infatti Mario Sgueglia, Raniero Monaco di Lapio e la sorprendente Paola Michelini, sorella di Giulia. Cosa dovremo aspettarci da loro? Per ora, lo sanno soltanto il produttore Pietro Valsecchi e il regista Beniamino Catena. Attendiamo fiduciosi.