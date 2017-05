1 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il fuorionda di Flavio Insinna ad Affari tuoi, parla per la prima volta Rosy di Affari tuoi. Rosaria Seracusa, la concorrente valdostana offesa dal conduttore nelle clip proposte da Striscia la notizia, rompe il silenzio. Intervistata da La Zanzara su Radio 24, la “nana” – così è stata ribattezzata lontano dalle telecamere – ha spiegato cosa le sta succedendo. Un momento davvero imbarazzante per lei.

“È tutta la giornata che ricevo telefonate e mi devo difendere da cose che non ho fatto”, ha confessato. “Quelle cose non le ho mai sentite prima, ho saputo tutto da Striscia, Insinna non le ha dette davanti a me. Con me è sempre stato cortese. Ma evidentemente Insinna ha due facce, una pubblica e una privata. Striscia la notizia ha fatto il suo mestiere, lavora così da sempre. Non so dove abbia preso le registrazioni”.

Fuorionda Insinna, parla Rosy di Affari tuoi

“Ci sono rimasta malissimo, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere. Mi sento offesa. Probabilmente lo denuncerò. Sono stata offesa pubblicamente”, ha poi aggiunto. “Non giustifico le sue frasi in alcun modo, non siamo amici”, ha detto sull’epiteto con cui è stata etichettata. “Nessuno della Rai finora si è fatto sentire. I miei parenti sono arrabbiati e delusi. Credevano in Insinna, lo vedevano come uno di cui potersi fidare, uno buono. Con i suoi autori si può arrabbiare quanto vuole, ma non metta in mezzo me, la mia faccia, la mia professionalità. Io faccio l’informatore medico e ricevo continue telefonate da colleghi e amici per come sono stata trattata in tv. È una cosa che mi danneggia nel mio lavoro”.

Se Andrea Fabiano difende Insinna, per Rosy è stato un crollo senza scusanti. “Non siamo attori. Non siamo personaggi pubblici che possono sostenere una cosa del genere, le emozioni, le paure. Se voleva altre persone invitava degli attori e non se la prendeva con noi. Per me non deve più condurre in tv, ho perso la fiducia in un personaggio così”.