1 CONDIVISI Condividi Tweet

Rovazzi parla di Gianni Morandi: dopo la loro criticatissima esibizione ai Wind Music Awards, il giovane cantante che ha voluto un ‘featuring’ con la mitica icona della canzone italiana ha raccontato le sue impressioni dopo la loro collaborazione.

Ecco come Rovazzi parla di Gianni Morandi dopo aver collaborato nella super hit ‘Volare’

Intervistato da La Repubblica, il cantante-videomaker milanese ha risposto ad alcune domande che riguardavano il suo primo approccio all’autore di ‘Fatti mandare dalla mamma’: “Pensandoci, mi sono detto: Gianni Morandi è l’unico che potrebbe accettare perché è sveglio, è l’unico della sua generazione che sa che cos’è il web, insomma sarebbe stato come dire… Coca & Mentos!”

E, in effetti, la loro collaborazione è stata una bomba: visualizzazioni polverizzate in pochi giorni, ospitate ovunque, e non ultimi i Wind Music Awards, dove però qualcosa è andato storto la Rai ha deciso di non mandarli in onda. Poco male, dato che l’entusiasmo e l’energia sprigionata dall’unione delle due generazioni ha creato un fenomeno pop di enorme portata.

Ma Gianni Morandi è davvero così buono?

Incalzato dall’intervistatore, Rovazzi parla di Gianni Morandi e risponde alla fatidica domanda: ma è davvero così buono e gentile? “No è buono, è buono – risponde ridendo il videomaker, pensando alla parodia che spopola su Facebook ‘Gianni il Malvagio‘, ndr). Non so come fa: tipo che se vede delle persone che lo guardano ma capisce che non gli chiedono la foto per timidezza va lui da loro e gli dice: ‘Volete fare una foto?’. È un alieno”

In effetti, pensando al famoso fuori onda di Insinna, anche dietro ai più insospettabili potrebbe nascondersi qualche ombra. Ma no, non è il caso del nostro Gianni nazionale.