179 CONDIVISI Condividi Tweet

L’ammiraglia è pronta al cambiamento: i nuovi programmi di Rai 1 garantiscono una piccola rivoluzione. Mancano quattro giorni al Cda che potrebbe sfiduciare il direttore Antonio Campo Dall’Orto. I vertici di Viale Mazzini promettono grandi manovre e una boccata d’aria fresca. Per questo motivo la prossima stagione potrebbe essere caratterizzata da addii clamorosi e volti nuovi. Specie sulla rete di punta dell’azienda di stato.

Se Massimo Giletti lascia la Rai abbandonando L’Arena per Pomeriggio Cinque (così sostengono i beninformati), secondo Il Messaggero il 2018 sarà un anno di svolta. Il quotidiano romano sostiene che è soprattutto il daytime del primo canale la vera spina nel fianco. Gli ascolti sono sempre più deludenti. Perciò si starebbe pensando di correre ai ripari promuovendo Andrea Vianello, ex direttore di Rai 3, a vice-direttore di rete. Il suo focus sarà proprio la fascia pomeridiana.

Si cambia così: i nuovi programmi di Rai 1

La prima a farne le spese sarà Monica Leofreddi con il suo insoddisfacente Torto o ragione?. Basta trash, dentro la qualità. È questo il mantra che risuona tra dirigenti e autori. L’informazione avrà ampio spazio con Franco Di Mare e il suo Frontiere e Duilio Giammaria con Petrolio. Si rinnova anche l’intrattenimento della domenica pomeriggio. Via Pippo Baudo da Domenica In, il suo posto potrebbe andare a Cristina Parodi.

Infine, le certezze. Al pubblico (e alla dirigenza) piace molto Francesca Fialdini, la conduttrice di Uno Mattina. Soprattutto perché è una grande professionista, è riservatissima sulla sua vita privata e viene dalla gavetta di Radio Vaticana e A sua immagine. A Rai 1 conta parecchio. Confermato anche Marco Liorni, pronto per una serata evento in favore delle popolazioni terremotate. In rampa di lancio pure Camila Raznovich, presentatrice poliedrica pronta al salto da Rai 3. Tra questi tre potrebbe spuntare il volto di un nuovo family game, in onda già dopo l’estate.