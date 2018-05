1 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella guerra di ascolti del sabato sera Milly Carlucci ha deciso di giocarsi il jolly: durante la puntata del 5 maggio (data della semifinale) vedremo gli attori Josh Brolin e Ryan Reynolds a Ballando Con Le Stelle.

Ryan Reynolds a Ballando Con Le Stelle: l’attore di Deadpool in esclusiva per Milly Carlucci

Lotta senza esclusione di colpi quella tra le due regine del sabato sera: per accaparrarsi un buon numero di spettatori – magari una fetta di amanti del cinema, pubblico più ‘teen’ non necessariamente in targeto con il programma – la presentatrice ha voluto sul palco dell’Auditorium Rai del Foro due volti celebri del grande schermo.

In diretta su Rai1, alle 20.35, vedremo sia Josh Brolin che Ryan Reynolds a Ballando Con Le Stelle, entrambi con lo scopo di presentare e raccontare il loro ultimo film insieme, Deadpool 2, il sequel di uno dei più riusciti e divertenti episodi della saga Marvel – proprio grazie all’interpretazione di Reynolds (che no, non è imparentato con il mitico Burt!).

Josh Brolin sarà il cattivo ‘Cable’, e di recente lo abbiamo visto nei panni dell’inquietante Thanos in Avengers: Infinity War. La sua carriera, però, ha un esordio molto significativo per tutti i nati negli anni ’80: ve lo ricordate nel cast dei Goonies?

L’asso nella manica di Milly Carlucci contro Maria De Filippi: è ancora scontro tra i due show del sabato sera

Era proprio lui, oggi icona del cinema di genere e celebrity richiestissima dai registi. La straordinaria coppia animerà la tanto attesa semifinale dello show, e proverà a strappare lo scettro ad Amici, che tra eliminazioni e polemiche sull’autotune, love stories e giudici che vanno via, continua a primeggiare sui dati Auditel.

Riuscirà l’abile Milly a stupire il pubblico e far trionfare la Rai con il fascino irresistibile di Ryan Reynolds e Josh Brolin? Lo scopriremo sabato sera!