Sarà una sfida dura quella dei sabato sera Rai di settembre 2017. Per l’inizio della nuova stagione televisiva, l’ammiraglia sta preparando due assi che possano contrastare l’egemonia di Maria De Filippi su Canale 5. La prima è un nome simbolo della scuderia di Rai 1: Milly Carlucci.

La conduttrice di Ballando con le Stelle aprirà l’autunno sabato 16 settembre con una serata-evento musicale. I protagonisti saranno Elton John e Andrea Bocelli, insieme per la prima volta dal Colosseo.

Come anticipato da Il Tempo, la strategia di Viale Mazzini annunciata durante la presentazione dei palinsesti Rai 2017-2018 è precisa: puntare sui grandi nomi del mondo dello spettacolo. Così, saltate le serate speciali con il passaggio di Massimo Giletti a La7, Rai 1 proverà a giocare la carta Fiorella Mannoia. La cantante romana debutterà i due sabati successivi, 23 e 30 settembre, con il suo primo one woman show.

Previsto inizialmente in primavera con una serialità più lunga, 1, 2, 3 Fiorella è slittato in autunno con un formato ridotto. Il programma racconterà la sua esperienza di donna e il cambiamento della figura femminile negli ultimi decenni attraverso le canzoni. Affiancata nella conduzione da un personaggio diverso dello spettacolo ogni puntata, Mannoia sarà assoluta protagonista della scena.

I sabato sera Rai di settembre 2017 (e a ottobre?)

In ogni caso la cantautrice si scontrerà, anche se per poco, con la sua cara amica Maria che tante volte l’ha invitata ad Amici. Il vero punto interrogativo, tuttavia, sarà ad ottobre. Cosa succederà? L’altra serata-evento prevista in palinsesto è quella con Roberto Bolle, ma che tornerà su Rai 1 non prima del 2 dicembre dopo il grande successo di La mia danza libera. Dovrebbe seguirgli il ritorno di Superbrain con Paola Perego. Ma la conduttrice ha appena fatto causa alla Rai.

Così resta la carta Carlo Conti. Il suo Tale e Quale Show potrebbe essere il programma giusto al momento giusto. Per ora nulla è deciso e il conduttore non vorrebbe spostare la trasmissione da venerdì a sabato. Patto di non belligeranza tra vecchi colleghi di Sanremo?