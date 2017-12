225 CONDIVISI Condividi Tweet

Sacrificio d’amore sostituisce Beautiful e la mossa di Canale 5 manda su tutte le furie il pubblico della soap. Nel pomeriggio di martedì 12 dicembre 2017, i vertici dell’ammiraglia Mediaset hanno deciso di sacrificare a sorpresa l’appuntamento decennale con i Forrester.

Uno dei pezzi forti del daytime è saltato senza preavviso per lasciare spazio ad una replica di 20 minuti della fiction con Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano. Una sintesi dei momenti più toccanti del primo episodio, andato in onda lo scorso 8 dicembre.

Creata da Daniele Carnacina, la serie racconta un triangolo amoroso ambientato nel 1913, nello spettacolare paesaggio delle cave di marmo di Carrara. Corrado Corradi (Lupano), figlio del signore di Carrara Leopoldo, dirige la cava di famiglia non tenendo in alcun conto i diritti dei lavoratori. È sposato con Silvia (Valtorta), donna di umili origini, follemente innamorata di lui e fiduciosa dei buoni propositi del marito. Quando Corrado la tradisce e lei conosce e si innamora del cavatore Brando Prizzi (Arca), la sua vita cambia inaspettatamente.

Dall’ultimo anno della Belle Epoque, attraverso l’inferno della Prima Guerra Mondiale, Sacrificio d’amore è un grande romanzo popolare su un amore folle e impossibile e la lotta di un uomo disposto a tutto pur di salvare il suo matrimonio e le apparenze. Un progetto ambizioso quello di Mediaset e Endemol Shine Italy: 21 puntate e un budget molto sostanzioso.

Sacrificio d’amore sostituisce Beautiful: ecco perché

Tuttavia, la prima puntata dell’8 dicembre è stato un flop clamoroso: 2.178.000 spettatori e il 9,9% di share. Per questo motivo, Canale 5 ha provato a sostenere la fiction a tutti i costi inserendola nel palinsesto pomeridiano. La speranza è quella di intercettare i tanti telespettatori che ogni giorno seguono la soap creata da William J. e Lee Phillip Bell. Una mossa che rischia un pericoloso effetto boomerang, perché soltanto lunedì 11 dicembre, Beautiful ha incollato allo schermo oltre 3 milioni di spettatori con il 18,3% di share.

L’esperimento potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni, dipenderà dai dati Auditel. Intanto, la seconda puntata di Sacrificio d’amore sarà regolarmente in onda venerdì 15 dicembre, mentre Beautiful andrà ufficialmente in vacanza il prossimo 23 dicembre. La prima puntata in pillole, che ha fatto arrabbiare i fan, è disponibile sul sito ufficiale di Canale 5.