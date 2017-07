20 CONDIVISI Condividi Tweet

Sakara e Castrogiovanni a Tú sí que vales: i due sportivi saranno i conduttori dell’edizione 2017 del talent del sabato sera di Canale 5. Confermata Belen Rodriguez, la showgirl argentina non avrà più al suo fianco lo chef Simone Rugiati.

La scelta del programma è andata su una coppia tutta muscoli e carisma. I due non sono nuovi al piccolo schermo e hanno lavorato già insieme nel programma Il più forte di DMAX. Come rivelato dal settimanale Chi, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni avranno il compito di stimolare i concorrenti che si metteranno in gioco con l’intento di mostrare il proprio valore artistico e creativo.

Sakara è legato a Maria De Filippi da un’amicizia di vecchia data. Il suo inseparabile compagno di avventure, il cane Saki, è stato anche postino di C’è posta per te. Fighter italiano del Bellator, Alessio è stato un pugile juniores e un atleta di MMA. Gli spettatori di Pechino Express hanno imparato a conoscerlo ed apprezzarlo nelle tre puntate del game show di Rai 2.

Castrogiovanni ha conquistato il pubblico in pista come concorrente a Ballando con le Stelle. Martin, ex pilone della nazionale italiana di rugby, ha commosso gli spettatori di Rai 1 raccontando il cancro che ha sconfitto. Sakara e Castrogiovanni sono grandi amici: Alessio è appassionato di rugby, Martin di MMA.

Sakara e Castrogiovanni a Tú sí que vales 2017

Tra i programmi di punta dei palinsesti Mediaset 2017-2018, Tú sí que vales conferma la sua formula. Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e la “voce del popolo” Mara Venier comporranno la giuria. Muniti di bacchetta magica avranno il potere di diminuire il tempo delle performance a seconda del valore che attribuiscono alla prestazione. Venier avrà sempre il potere di rovesciare il verdetto dei giudici. Le registrazioni inizieranno a breve. Chi vuole mostrare il proprio talento in questa quarta edizione può ancora farlo attraverso l’iscrizione sulla piattaforma multimediale Witty Tv.