72 CONDIVISI Condividi Tweet

Salemme ricorda Frizzi e rinuncia a promuovere il suo nuovo film. È successo nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, in onda su Rai 3 martedì 27 gennaio. L’attore e regista napoletano era molto amico del conduttore, morto a Roma a 60 anni per una emorragia cerebrale. Ospite di Bianca Berlinguer, Vincenzo ha preferito mettere da parte il suo lavoro e rivolgere una testimonianza dolce e umana al presentatore. Un intervento commosso, che ha colpito il pubblico del talk.

Salemme ricorda Frizzi: le sue parole

Salemme, al cinema dal 22 marzo con la sua commedia Una festa esagerata, ha detto che per lui “Fabrizio era un bambino, aveva una risata sonora e semplice che solo i bambini possono avere. Ci stupiva sempre e lui stesso si stupiva. Aveva l’ironia di Corrado, ma Corrado era più graffiante. Lui si metteva a servizio delle persone a casa, per far sì che quelle persone trovassero serenità. Così ha servito la televisione”.

Nel 2010 Salemme condusse su Rai 1 lo show Da nord a sud… e ho detto tutto. Frizzi fu uno dei primi ospiti ad accettare il suo invito. “La trasmissione non andava bene, era difficile trovare ospiti”, ha confessato l’attore napoletano. “Lui disse immediatamente sì. Era un uomo perbene, un uomo semplice. A volte ci si ricorda della disonestà, il fatto che una persona perbene come lui avesse fatto carriera dava alle persone oneste un messaggio di fiducia e di speranza”.

Fabrizio Frizzi: funerali e ultimo saluto di Vincenzo

“Sapevo che era malato, però non mi aspettavo che andasse via in una maniera talmente veloce”, ha aggiunto Salemme. “Mi è arrivato un messaggio sul telefonino in contemporanea con una notizia bella. Ho pensato a come è assurda la vita che mette in contrasto i sentimenti di gioia e dolore. Non so perché la vita debba essere così crudele. Fabrizio non aveva mai fatto male a una mosca, mi dispiace veramente tantissimo che se ne sia andato, non ci posso pensare”.

“Ha portato avanti la malattia con dignità, ha avuto un coraggio clamoroso”, ha concluso. “Dovremmo imparare da lui. Ha continuato a lavorare, non ce l’ha fatta pesare, sapevamo che stava male e non ci ha fatto sentire in colpa. Vorrei dirgli grazie, perché una persona perbene ha fatto carriera e so che per lui è stato molto difficile”. Dalla sua pagina Facebook, Vincenzo Salemme ha poi salutato Fabrizio così.