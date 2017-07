0 CONDIVISI Condividi Tweet

Il grande lutto per la morte di Paolo Villaggio continua con l’eco del suo funerale, una cerimonia laica culminata alla Casa del Cinema di Roma: molti i momenti toccanti e malinconici, come il pianto di Lino Banfi, lo sguardo triste di Milena Vukotic e l’ultimo saluto di Plinio Fernando a Paolo Villaggio.

Il saluto di Plinio Fernando a Paolo Villaggio

Il nome maschile forse, così, su due piedi, non vi dirà niente: si tratta dello storico attore che ha interpretato per molti anni Mariangela, la figlia del ragioniere Ugo Fantozzi. Tutti sanno che, a monte della scelta artistica, per non offendere o imbruttire nessun’attrice donna, è stato scelto un maschio.

Indimenticabile la loro collaborazione, che viene così ricordata dopo la cerimonia funeraria: “Se è stato un grande onore lavorare con lui? Certo, lo ricorderò con piacere. Fare film con lui è stato una parte della vita.” Questo il saluto di Plinio Fernando a Paolo Villaggio. Rispetto al suo ruolo l’attore, che attualmente si dedica anche alla scultura, racconta: “Interpretavo la figlia di Fantozzi ma mi piacciono le belle donne… Quando ho saputo che dovevo interpretare la figlia ho chiesto di fare un altro ruolo, ma il lavoro è lavoro. Era un lavoro come un altro”.

Ecco uno dei video, ad opera de Il Corriere, in cui Fernando commenta la dipartita del suo ex collega di set e racconta di sé:

Nel frattempo arrivano molte altre riflessioni sull’uomo e attore Paolo Villaggio: chi ricorda i suoi 10 film preferiti, chi invece su Facebook scrive una lunga dedica che spiega perché, ad esempio, i palinsesti lo hanno omaggiato per così poco tempo.

La provocazone di un utente Facebook sulla morte di Paolo Villaggio

“PAOLO VILLAGGIO è stato il lutto più breve d’Italia – scrive un utente commentando la tragica scomparsa – Il primo giorno tutti i suoi film in TV, il giorno dopo già non c’è n’era più nemmeno uno. C’è una ragione. Molti amavano Fantozzi ma non Paolo Villaggio. Paolo Villaggio era un uomo poco simpatico ma, quel ch’è peggio, diceva le cose scomode. Dopo aver creato il personaggio di Fantozzi vide che gli italiani non capivano minimamente quella critica ironica leggera e invece di migliorare vedendosi ridicolizzati dal ragioniere, credevano di essere celebrati e continuavano ad andare in quella direzione terribile che avrebbe portato l’Italia poi al berlusconismo. Allora iniziò a fare films chiari e non malinterpretabili come Dr. Jekill e gentile signora oppure il monumentale Mr. Robinson. Da un lato gli italiani ignorarono questi films, dall’altro ovviamente la censura li colpì brutalmente perché un popolo cosciente nessun potere lo vuole. Allora il povero Paolo, vedente in un paese di ciechi come quello del racconto di Wells, iniziò a dire quel che succedeva nei pochi salotti in cui ancora lo invitavano. E il popolo iniziò ad odiarlo. Pur di non capire, iniziarono a odiarlo. Gli cominciarono pure a dare del fascista, a lui che era stato candidato per Democrazia Proletaria. Perché, come dice Platone, gli uomini sono disposti ad affermare qualunque falsità e gridare qualsiasi infamia pur di non uscire dalla caverna in cui vivono. Io però non piango Fantozzi. Io piango Paolo Villaggio. Che vide tutto come lo vide Pasolini e che – a differenza di Pasolini – non fu ucciso ma condannato a vivere in una bara di vetro in cui poteva urlare quanto voleva tanto nessuno lo sentiva, una bara di vetro in cui tutta l’Italia lo guardava dimenarsi e si diceva “guarda come si dimena, è diventato proprio un mostro!”. Io piango Paolo Villaggio e mi auguro che le future generazioni lo riscoprano e lo capiscano. Anche al di là di Fantozzi. Che è una grande opera incompresa. Ma non la sua migliore!“