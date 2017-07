136 CONDIVISI Condividi Tweet

Non poteva mancare, dopo il il messaggio in cui Milena Vukotic ricorda il suo mitico ‘Fantozzi’, un dolce/amaro saluto di Lino Banfi a Paolo Villaggio: l’attore, prima di essere il celebre Nonno Libero di Un Medico in Famiglia, ha fatto la storia della commedia italiana, spesso affiancando il suo compianto collega.

Il malinconico saluto di Lino Banfi a Paolo Villaggio: “Comincia ad essere difficile per me”

Pappa e Ciccia, Scuola di Ladri Parte I e II, Fracchia la Belva Umana, Grandi Magazzini, Pompieri: sono tantissimi i titoli che li hanno visti recitare insieme. Eccoli in ‘Com’è dura l’avventura’, film dai toni molto meno goliardici di quelli sopracitati, diretto nel 1987 dal regista Flavio Mogherini. Lo ricordate?

Più giovane di appena 4 anni, il celebre interprete pugliese ha voluto accodarsi al lungo corteo di affettuosi congedi che da lunedì 3 luglio sta letteralmente invadendo il web.

È molto sentito il saluto di Lino Banfi a Paolo Villaggio, perché è la voce innanzitutto di un amico, e poi di un collega: uno che ha vissuto gli esordi, i primi successi, la fama degli anni ’80 insieme a lui, e ci ha condiviso probabilmente anche i momenti no, le difficoltà e qualche piccola litigata.

Un legame che non si dimentica, come dimostrano le belle parole che gli ha dedicato sul suo profilo ufficiale Facebook: “Caro Paolo – esordisce – l’avventura comincia ad essere dura anche per me. Insieme abbiamo fatto ridere tutta l’Italia. Ora tu prepara il set per far ridere anche quelli lassù. Poi ci vediamo, ma senza fretta… Ah, hai già cominciato? … Condinua, condinua!”

La risposta affettuosa dei fan di Lino

Grande commozione e grande affetto dei fan, che naturalmente gli augurano lunga vita a ‘Nonno Libero’ e fanno eco al suo nostalgico messaggio: “Due maestri e mostri sacri della comicità italiana – scrive un utente – Con Paolo è volato in cielo un pezzo enorme della mia infanzia. R.I.P. Sarai sempre nei nostri cuori. Grazie alle tue parole, caro Lino, mi è sembrato di vederlo lassù, a far ridere chi già ci ha preceduti nel regno dei cieli. Grandissimo. Non avere fretta. Ti vogliamo bene.”