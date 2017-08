29 CONDIVISI Condividi Tweet

Non appena si è diffusa la notizia che è morto il Gabibbo, il mondo del piccolo schermo, colpito dal profondo lutto, ha espresso il suo dispiacere attraverso molti messaggi teneri e affettuosi, come il saluto di Michelle Hunziker a Gero Caldarelli che è stato pubblicato dalla stessa presentatrice su Instagram.

Ecco il messaggio di saluto di Michelle Hunziker a Gero Caldarelli

“È volato via anche il nostro Gero Caldarelli… – ha scritto, accompagnando il messaggio con una vecchia foto scattata molti anni fa – era un un uomo meraviglioso. Promuoveva i sogni, amava i bambini a tal punto che non si sarebbe mai manifestato a loro se non come il vero Gabibbo. Un grande lavoratore, un amico che ti diceva sempre che stava “alla grande”. Era sempre felice e io so che lui avrebbe voluto che mettessi una sua foto da Gabibbo senza svelare il suo volto per non deludere i bimbi…ci mancherai tanto Gero…ti voglio bene. #gabibbo”

Questo il personalissimo saluto di Michelle Hunziker a Gero Caldarelli: il rapporto tra i due ha viaggiato negli anni, tra Paperissima Sprint e le varie conduzione di diverse edizioni Striscia La Notizia da parte della showgirl svizzera.

Gli altri saluti dei celebri colleghi al mitico mimo che ha animato il Gabibbo per 27 anni e che ci ha lasciato il 20 agosto 2017

A scrivere un messaggio di commiato anche la celebre velina bionda Maddalena Corvaglia, che come la Hunziker pubblica una foto ricordo sul suo profilo Instagram e scrive: “Ciao Gero, Bisticciamo come bimbi , facendoci gli scherzetti, dal 1999. Mi manca e mi mancherà il mio fratellone!“Anche Antonio Ricci, infine, il celebre produttore di Striscia La Notizia – programma del quale il Gabibbo è stato icona dal 1990 – ha salutato con estremo dispiacere il suo amico: “Gero è riuscito a dare a un pupazzo, che nasceva arrogante, grazia e poesia“.