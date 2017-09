2 CONDIVISI Condividi Tweet

Salvador Sobral è in gravi condizioni: lo stato di salute del cantante portoghese, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2017, è decisamente peggiorato. Ricoverato per insufficienza cardiaca lo scorso 19 settembre, il 27enne cantautore – che soffre di problemi di cuore sin da quando era bambino – è in ospedale da una settimana in attesa di un trapianto di cuore.

Secondo i media portoghesi, Sobral sta vivendo “una situazione allarmante”. Per non affaticarlo, sono state ridotte al minimo anche le visite di amici e familiari. I giornali locali parlano di una vera e propria “corsa contro il tempo”.

“Mi metto nelle mani dei medici”, aveva detto a inizio settembre annunciando la decisione di ritirarsi momentaneamente dalle scene. Da quasi dieci giorni all’Hospital Santa Cruz di Carnaxide, Salvador è collegato a una macchina che supporta l’attività degli organi vitali. “È in buone mani, controllato e vigilato 24 ore su 24”, ha dichiarato un medico dell’ospedale ai microfoni di TV7 Días. “È controllato e drenato dei liquidi che si accumulano nell’addome”.

L’operazione del cantante di Amar pelos dois “dipende dall’elenco dei pazienti in attesa di una donazione di organi. È letteralmente [il caso di] aspettare che qualcuno muoia”. Sono stati i numerosi live degli ultimi mesi ad aver affaticato ulteriormente il cuore del ragazzo di Lisbona.

Proprio durante l’ultimo concerto a Estoril, in Portogallo, gli spettatori avevano simbolicamente portato tanti palloncini a forma di cuore. “Spero che uno di questi mi possa servire”, aveva detto Sobral in quell’occasione. Per lui “la musica non è solo fuochi artificiali, è feeling”, come aveva ammesso dopo aver vinto il concorso Eurovision, con un punteggio record di 758 voti. Attraverso la sua pagina Facebook, i fan da tutta Europa si sono subito stretti attorno a lui con messaggi d’affetto e di supporto.