Salvador Sobral ricoverato per insufficienza cardiaca: il cantante portoghese, che aveva stregato e commosso pubblico e giuria dell’Eurovision Song Contest 2017, si trova in ospedale in gravi condizioni.

Salvador, 27 anni, soffre di problemi di cuore sin da quando era bambino. Proprio al festival aveva raccontato delle sue difficoltà, di come fosse in attesa di un trapianto e avesse ricevuto dai medici il permesso di volare in Ucraina solo per la finale del concorso, poi vinto.

Salvador Sobral è stato il primo cantautore lusitano nella storia a trionfare all’Eurovision con la toccante Amar pelos dois. Nei giorni scorsi aveva annunciato il ritiro momentaneo dalle scene. “Non è un segreto per nessuno che la mia salute è fragile”, aveva detto in un video postato sulla sua pagina Facebook. “Ho un problema e devo consegnare il mio corpo alla scienza e ritirarmi dai palchi e dalla musica in generale. Andare in un mondo dove si risolvano i miei problemi”.

Una scelta che aveva obbligato il cantante a cancellare diversi concerti. Sarebbero stati proprio i live (dopo la vittoria in Ucraina si era esibito più volte dal vivo), ad aggravare le sue condizioni di salute.

Durante il suo ultimo concerto a Estoril, i fan avevano portato dei palloncini a forma di cuore. “Spero che uno di questi mi serva”, aveva commentato Salvador, accompagnato come sempre dalla sorella Luisa. Il concerto era durato appena un’ora e mezza e si era concluso con lui in lacrime, mentre abbandonava il palco senza riuscire a eseguire la sua ultima canzone.

Ora Sobral si trova ricoverato in gravi condizioni nell’ospedale Santa Cruz en Carnaxide a Lisbona. È in attesa di trapianto. Secondo i media portoghesi le sue condizioni sono stabili. “È controllato e vigilato”, ha detto un familiare a Tv7 Dias. “Ora corre meno rischi, le macchine cui è collegato svolgono le funzioni che normalmente dovrebbero compiere i suoi organi”. Sui social, i fan da tutta Europa si sono subito stretti attorno a lui.