Salvador Sobral si ritira dalle scene: il vincitore dell’Eurovision Song Contest ha annunciato la volontà di smettere temporaneamente con la musica. Il cantante portoghese, 27 anni, aveva conquistato pubblico e critica con la sua Amar pelos dois (Amare per tutti e due), canzone scritta dalla sorella Luísa.

In un video diffuso sulla sua pagina Fabebook, sulle note di Hello, Goodbye dei Beatles, Sobral ha spiegato le motivazioni che l’hanno condotto a questa scelta.

“Non è un segreto per nessuno che la mia salute è fragile”, ha detto Salvador. “Ho un problema e devo consegnare il mio corpo alla scienza e ritirarmi dai palchi e dalla musica in generale. Andare in un mondo dove si risolvano i miei problemi. Sicuramente, il problema sarà risolto, ma non so quando. Ho bisogno del vostro appoggio, è un addio temporaneo, tornerò presto. Mi farebbe piacere se rispettaste la mia privacy. Tutto andrà bene, non preoccupatevi”.

Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest, il cantante lusitano non si è mai fermato. Ha proseguito l’attività live (ha tenuto oltre 20 concerti) anche contro il parere dei medici. Stavolta, però, le condizioni di salute aggravate hanno avuto la meglio. In via ufficiale, tuttavia, nessuno sa di cosa soffra esattamente Sobral.

Salvador Sobral si ritira: il video d’addio

Il cantautore ha sempre tenuto alla sua vita privata, che non ha mai raggiunto le pagine dei tabloid. La stampa portoghese ha spesso parlato di problemi cardiaci, in alcuni casi addirittura della necessità di un trapianto di cuore. Proprio ai media del suo paese è rivolto quel “Vi chiedo di rispettare la mia privacy, di non fare troppe domande”. I giornalisti avrebbero infatti messo in giro notizie non vere sulla sua salute. L’ultimo (almeno per il momento) concerto di Salvador si è tenuto l’8 settembre ai Jardines del Casino di Estoril.