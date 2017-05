116 CONDIVISI Condividi Tweet

Salvador Sobral è stato il dominatore assoluto dell’Eurovision 2017. Vincitore con ampio margine di distacco della competizione canora che quest’anno si è tenuta a Kiev, il cantante portoghese – il primo nella storia a trionfare al Festival – ha conquistato pubblico e critica con la sua “Amar pelos dois” (“Amare per tutti e due”), canzone scritta dalla sorella Luísa, una delle più importanti cantautrici lusitane della nuova generazione.

Nato a Lisbona il 28 dicembre 1989, Salvador è molto popolare nel suo paese già da diversi anni. Ha debuttato in televisione da piccolissimo, a 10 anni, nella versione portoghese di Bravo bravissimo. Dopo gli studi in Psicologia, ha vissuto tra gli Stati Uniti e Barcellona ma la passione per la musica lo ha presto riportato a casa. Amante di Chet Baker, della bossa-nova e delle sonorità latino-americane, Sobral ha esordito nel 2016 con il suo primo disco, “Excuse Me”, prodotto con Júlio Resende e Leonardo Aldrey. L’accesso all’Eurovision è arrivato dopo il trionfo al Festival da Canção 2017.

Il cuore “matto” di Salvador Sobral

“Amar pelos dois” è stata scritta a quattro mani con la sorella Luísa, che l’ha spesso sostituito sul palco in occasione delle prove del festival. Salvador infatti soffre di problemi al cuore e non può affaticarsi troppo. I medici che lo tengono in cura gli hanno imposto una sorta di ultimatum: arrivare a Kiev solo per la prima semifinale, non prima. Lui però non ha mai voluto parlare apertamente dei suoi problemi di salute, sebbene secondo i media portoghesi necessiterebbe addirittura di un trapianto.

“Viviamo in un mondo di musica usa e getta, musica da fast food senza alcun contenuto”, ha detto ritirando il microfono di cristallo, strappato al favorito Francesco Gabbani. “Penso che questa sia una vittoria per la musica che significa qualcosa. La musica non è fuochi d’artificio. La musica è emozioni e sentimento”. Un pensiero che il pubblico ha apprezzato e che Sobral aveva già ribadito nei giorni precedenti in conferenza.

Un talento puro e un campione di umiltà

“Non scrivo mai canzoni per finire nelle stazioni radiofoniche: il mio disco è uscito nel 2016 e non fregava niente a nessuno. È così che funziona con il jazz”, aveva dichiarato in sala stampa, dove aveva colpito gli addetti ai lavori per la t-shirt “SOS Refugees” indossata. Sempre con i piedi per terra, Salvador non si fa illusioni sul suo futuro: “Il successo è effimero: ho la sensazione che dopo la follia iniziale, in due o tre mesi nessuno si ricorderà di me”. Siamo pronti a scommettere sul contrario.