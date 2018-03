27 CONDIVISI Condividi Tweet

In quale mondo possibile esisterebbe un ‘attacco’ di Salvini contro Elsa di Frozen? È presto detto: nell’imprevedibile universo della campagna elettorale in vista delle elezioni del 4 marzo 2018. Il motivo per cui l’eroina dei bambini è finita in un discorso del segretario della Lega riguarda un possibile risvolto (ses*uale) del personaggio nel sequel del film:

Salvini contro Elsa di Frozen: “Non può essere lesbica”

Tutto è partito da una dichiarazione della regista e co-sceneggiatrice della celebrepellicola Disney in merito all’evoluzione della principessa dei ghiacci. A quanto si legge, sembrerebbe “star prendendo in considerazione l’idea che Elsa possa essere omosessuale” e si è detta “orgogliosa di sapere che il suo personaggio sia di ispirazione per alcune persone”.

Dopo che la notizia ha cominciato a circolare sul web, arriva – durante uno dei comizi elettorali – la stoccata di Matteo Salvini contro Elsa di Frozen e questa ‘presunta futuro coming out’:

“Venendo qua, stavo leggendo un articolo surreale. Sono padre di una bimba di 5 anni e so tutto di Frozen e delle sue protagoniste: una responsabile della Disney ha affermato che stanno valutando se Elsa, nel prossimo film possa diventare gay.”

Il segretario del partito continua con il suo appello: “Ognuno fa quello che vuole, ma non avete l’impressione che ci stiano preparando un mondo al contrario? Dove un immigrato ha più diritti rispetto un italiano? Dove ci sono scuole, con professori deliranti, che fanno giocare i maschietti con i bambolotti? Il buon Dio ci ha fatti diversi!“Ecco perché voglio intervenire prima. Prima che il mondo arrivi ‘da un’altra parte’. ”

Il ‘coming out’ di Elsa era prevedibile?

Inutile dire che il video ha cominciato a circolare sul web, ed in molti si sono fermati a riflettere sulle parole del politico, nonché sulla possibilità che il personaggio di Elsa possa abbia in realtà sempre celato in sé questo tipo di interiorità, di passaggio e di cammino verso una sorta di outing e pacificazione con il proprio essere. Basta ricordare la canzone portante del primo, splendido, film del 2013 , la celebre: “Let it go” è stata vista come un coming out implicito: “nasconditi, non sentire, non lasciare che loro lo sappiano/beh, ora lo sanno […] le paure che un tempo mi controllavano non possono più avere nulla da me […] non c’è giusto o sbagliato, nessuna regola per me/sono libera!”.