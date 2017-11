21 CONDIVISI Condividi Tweet

Salvo Sottile mago del Lotto a Mi Manda Rai Tre. Sembra uno scherzo, ma è quello che è successo nel corso della trasmissione che dà voce a chi è vittima di ingiustizie e disservizi. Qualche giorno fa il conduttore ha affrontato la questione delle lotterie e in studio si parlava di televendite truffaldine legate alle previsioni.

Per mettere in guardia i telespettatori dai raggiri, il giornalista ha coinvolto un esperto dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni “Se io oggi dico ai telespettatori: puntate sul 13, il 25 e il 47 su tutte le ruote, vince qualcuno?”, la domanda rivolta al suo ospite.

Il perito ha risposto con un secco no. La scienza (e la statistica) dei numeri consente di avere qualche trucco in più per ottimizzare il colpo di fortuna. Ma prevedere l’imprevedibile non è facile, se non impossibile. Fatta eccezione per le occasionali botte di buona sorte. Come quella che si è verificata il giorno stesso della puntata, andata in onda martedì 21 novembre.

Sulla ruota di Napoli, infatti, sono usciti il 25 e il 47, proprio i numeri indicati da Salvo Sottile durante la diretta. L’aspetto più interessante è però un altro.

Salvo Sottile mago del Lotto, i fan ringraziano

Molti telespettatori si erano davvero fidati del conduttore, giocando i suoi numeri. Il risultato? Un ambo secco che ha fruttato ottime vincite. Così, la redazione di Mi manda Rai Tre è stata sommersa da messaggi di ringraziamento e da fotografie che testimoniavano le giocate. Per questa ragione, sul profilo Twitter della trasmissione, è stato postato il filmato che testimonia come Sottile si sia trasformato in “mago”. Il presentatore potrà finalmente risollevarsi dalla delusione per la chiusura del serale di Mi manda Rai Tre. Stavolta è stato artefice di un vero e proprio servizio pubblico. Ecco il video.

