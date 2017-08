0 CONDIVISI Condividi Tweet

Come accade spesso sul web, il confine tra verità, finzione e fraintendimento è sempre molto difficile da individuare: la vicenda che vede protagonisti il grande attore Samuel L Jackson e Magic Johnson è uno di quei casi che ci costringe ad interrogarci. Abbiamo davvero capito come sono andate le cose?

Nina Moric, Samuel L Jackson e Magic Johnson: il presunto messaggio razzista e la polemica nata sul web

Proviamo a fare un po’ di chiarezza in quanto accaduto nelle ultime 48 ore: il mitico duo formato dall’attore protagonista di molti film di Quentin Tarantino e l’ex giocatore NBA si trovava a Forte Dei Marmi (Lucca) il 18 agosto per una breve vacanza in Italia.

Ispirato dalle molte vignette ‘razziste’ e contro l’immigrazione, l’autore comico Luca Bottura ha creato un’immagine ironica utilizzando la foto di Samuel L Jackson e Magic Johnson in relax nella località toscana e ha scritto la seguente didascalia: “Risorse boldriniane a Forte Dei Marmi fanno shopping da Prada coi 35 euro: condividi se sei indignato!“.

Poco più di 24 ore dopo, Nina Moric (prossima capolista di Casapound) ha ripreso la ‘battuta’ sul suo profilo, facendo finta di ignorare che quelli fossero, in realtà, due star multimilionarie, e scrivendo: “Vedere anche in località turistiche come Forte Dei Marmi e Milano Marittima immigrati che bivaccano sulle panchine con i nostri 35 euro è veramente troppo“.

Grazie a queste due ‘fonti’, l’immagine ha cominciato a circolare indignando il popolo del web di entrambe le fazioni: da un lato gli esponenti del centro-destra e della Lega, che l’hanno utilizzata per veicolare messaggi di intolleranza razziale, dall’altro coloro che sostengono invece politiche di pace e accoglienza, che non hanno esitato ad accusare di razzismo o ignoranza chiunque condividesse la foto dell’attore e del giocatore.

Cos’è successo davvero e perché a volte il web porta le discussioni in territori completamente fraintesi

La chiave di lettura l’ha fornita lo stesso Luca Bottura, che a tre giorni di distanza tira le somme e scrive: “L’altra sera ho postato questo meme. È stato condiviso un migliaio di volte e ciulato senza citarlo infinite volte di più (ma è Facebook, quindi è normale). Sono in grado di stilare un paio di statistiche. La prima: il 40 per cento ha capito la provocazione, il 30 per cento si è indignato davvero – specie tra quelli che l’hanno ciulato senza conoscere la fonte – e un 20 per cento ha creduto che fosse un reale meme razzista e io non avessi riconosciuto Samuel Jackson e Earvin “Magic” Johnson. Il secondo dato è che Lega e M5S stravincono le elezioni. Un abbraccio (fda, il 10 per cento non sa/non dice)“.

Non manca chi, anche in seguito alla spiegazione, rimprovera Bottura di aver peccato di poca sensibilità verso un tema così delicato. Un altro esempio di come la satira spesso prende direzioni assolutamente controverse e confuse, quando passa per un canale come Facebook, che tende ad ingrandire ogni piccola riflessione.