Sandra Milo verso Ballando con le Stelle 2018: è questo il secondo nome che circola con insistenza per la stagione numero 13 del programma di Rai 1. Come reso noto da Blogo, le audizioni stanno andando avanti senza pause da giorni.

Le indiscrezioni che arrivano dai provini vogliono l’attrice in lizza per la prossima edizione del celebre talent show a passo di danza.

Dopo Massimo Ferrero, Sandra Milo rappresenterebbe un altro personaggio del mondo dello spettacolo che non le manda a dire. Icona del cinema di Fellini, l’attrice è riuscita a farsi largo nella commedia all’italiana grazie alle sue forme e alla sua voce acuta. Da Adua e le compagne e La visita di Pietrangeli a 8 e ½ e Giulietta degli spiriti, “Sandrocchia” ha incarnato il ruolo della donna fatale di stampo felliniano: svampita e ridicola, ma anche ingenua e irresistibilmente disinibita. Per entrambi i film di Fellini ottenne il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista.

Passata indenne agli anni Novanta dopo la più famosa telefonata in diretta della storia della nostra tv (lei che urla “Ciro, Ciro” mentre lascia in lacrime lo studio), Milo è tornata ad apparire sul grande schermo negli ultimi anni. Di nuovo con le commedie, come Con tutto l’amore che ho e Prima di lunedì con Vincenzo Salemme.

Sandra Milo verso Ballando con le Stelle 2018

84 anni e non dimostrarli, Sandra non ha mai abbandonato del tutto il cinema, la tv e il teatro. Nel 2017 è stata in scena con 100m2 di Juan Carlos Rubio, una commedia divertente che l’ha vista nel cast con Giorgia Wurth ed Emiliano Reggente. Pronta a ributtarsi sulla pista da ballo, Milo potrebbe finire fra le concorrenti della prossima edizione di Ballando. Selvaggia Lucarelli avrà per lei lo stesso trattamento riservato ad Alba Parietti e altre sue “vittime”?