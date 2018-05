0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo 2019 è ancora lontano, ma i preparativi sono già cominciati. Nonostante la scorsa edizione si sia conclusa solo 3 mesi fa, la macchina da guerra della Rai si è già mossa per organizzare il tutto. La prima bella notizia è che ci sono buone probabilità che Claudio Baglioni torni a condurre il Festival. Dopo il successo di quest’anno c’era da aspettarselo, grazie anche al brio di Michelle Hunziker e l’ironia di Piefrancesco Favino.

Baglioni tornerà a Sanremo 2019? Le parole di Mario Orfeo

L’argomento Sanremo 2019 è stato toccato dal presidente generale della Rai, Mario Orfeo, durante la sua presenza al Festival della Tv di Dogliani: “Baglioni condurrà Sanremo anche nel 2019? È quasi fatta. Ho motivo di pensare che sia più di un augurio. […] Nel cda Rai di domani dirò che c’è la disponibilità di Baglioni. Sulla squadra deciderà lui come direttore artistico. Una cosa alla volta“.

Qualcuno ha anche domandato dell’istrionico Fiorello: quali sono i suoi piani per il futuro? Al quesito ha risposto sempre lui, Orfeo: “E’ stato lui a dire che torna su Rai1 a novembre“. Poche parole, ma sufficienti a lasciar intendere che in autunno ci saranno grandi novità anche per quanto riguarda il conduttore siciliano.

Baglioni su Sanremo: “È stata una pazzia”

Subito dopo la conclusione del Festival, Baglioni ripensa a Sanremo e si lascia andare a qualche commento su quell’avventura: “È stata una pazzia. […] L’abbiamo fatta davvero grossa! Una gran bella cosa. Che non si dimentica. Volevamo sorprendere Sanremo portando l’immaginazione al Festival, ma il Festival ha sorpreso noi, regalandoci un’esperienza al di là di ogni immaginazione. […] Mentre andavo via, mi chiedevo: ‘Chissà se ci torneremo?’. Anche dalle esperienze più belle, prima o poi, purtroppo, si deve uscire, ma le avventure più belle sono quelle che non escono mai da noi. Se pure non si dovesse tornare, dunque, sarà solo per un motivo: noi non siamo mai andati via”. Il sogno di Baglioni sta per avverarsi: tornare sul palco dell’Ariston con o senza Michelle e Pierfrancesco.