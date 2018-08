26 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo 2019 ha ancora sei mesi davanti ma Claudio Baglioni sui giovani ha già le idee chiare: stop alla formula talent. Per la 69° edizione del Festival della Canzone Italiana, il direttore artistico ha annunciato che non ci saranno eliminazioni tra i cantanti in gara. Ma soprattutto che non ci sarà distinzione tra Big e Giovani. Una dinamica non del tutto nuova ai più attenti: già nelle edizioni degli anni ’90, infatti, gli emergenti si sono trovati a sfidare i famosissimi. Celebri i casi dei Jalisse nel 1996 e di Annalisa Minetti nel 1998. Baglioni, tuttavia, vuole fare di più e andare oltre il modello talent.

Sanremo 2019, Claudio Baglioni: “Giovani? Basta talent”

“Presentando la scorsa edizione del Festival, dissi che avrei voluto avere più tempo. Sentivo il bisogno di completare il percorso”, ha raccontato il cantautore al Messaggero. “Avevo detto che mi sarebbe piaciuto raddoppiarlo. Ecco, ora succederà. I giovani avranno a disposizione un’intera settimana televisiva: due prime serate di Rai 1 a dicembre, più quattro puntate di avvicinamento nel preserale, sempre su Rai 1”.

“Io per primo – ha specificato – lavorerò duro perché questa parte abbia la stessa caratura e la stessa rilevanza del Sanremo di febbraio, al quale approderanno i vincitori delle due serate di dicembre. Credo che la concomitanza con la gara dei Big finisca sempre per togliere luce ai giovani”.

Sanremo 2019, Baglioni a caccia di talenti

Insomma, il Sanremo Giovani di Baglioni “non sarà un talent che si aggiunge a quelli che già ci sono in tv. Non speriamo di pescare un talento tra migliaia di ragazzi che tentano la sorte: selezioneremo talenti veri tra veri talenti. Tutti giovani sì, ma tutti bravi. Non ci saranno cover da eseguire né sfide a eliminazione. Sarà un vero ‘contest’: un concorso, riservato a chi ha già una sua identità artistica e un minimo di esperienza discografica”. Ora che la formula è chiarita, resta il toto-conduttori: nelle scorse settimane, è emersa la voce Paola Cortellesi e Beppe Fiorello, ancora tutta da confermare.