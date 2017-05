0 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo lascerà l’Ariston: possibile che, dopo tutti questi anni, gli spettatori dovranno rinunciare ad essere accolti dall’ormai mitico annuncio “In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo”?

Un altro imprevisto in casa Rai, che di recente sembra stia vivendo una serie di ‘scosse di assestamento’, tra conduttori a cui sta scadendo il contratto (e che non sanno se lo vogliono rinnovare) al destino incerto del direttore Antonio Campo Dall’Orto.

Addio Ariston, Sanremo cambia casa

Stavolta, però, il cambiamento sembra essere una vera e propria decisione di stile, di campo: secondo il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano si dovrebbe pensare seriamente che un giorno Sanremo lascerà l’Ariston. La location non è mai cambiata in tutti questi anni, ed è tempo di guardare al futuro con gli occhi della modernità: “L’esperienza a Kiev e alle prossime edizioni di Eurovision sarà sicuramente fonte d’ispirazione per apportare miglioramenti al Festival Italiano. L’Eurovision è un grande show, anche un modello per Sanremo, che nei prossimi anni si dovrà avvicinare a questo livello di spettacolo. La città di Sanremo è d’accordo sull’idea di spostare la manifestazione in un luogo più ampio. Ci arriveremo. Magari non l’anno prossimo, ma è il futuro”.

Sanremo lascerà l’Ariston? Bonolis aggiunge un commento

A conferma di questa futura decisione arriva anche un commento di Paolo Bonolis, il quale ha dichiarato pochi mesi fa al magazine Rockol di essere pronto a tornare alla conduzione di Sanremo solo a patto che il Festival traslocasse in una location più grande.