Ornella Vanoni voterà Bonino e rompe la par condicio di Sanremo 2018. Se la prima serata del Festival è stata contraddistinta dalla canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro a rischio squalifica, dallo show di Fiorello e dalla vecchia che balla per Lo Stato Sociale, la seconda si apre con parole che scaldano la platea dell’Ariston.

Vanoni, per l’ottava volta in gara con il brano Imparare ad amarsi insieme a Pacifico e Bungaro, ha fatto irrompere la politica nella kermesse. E pensare che non voleva rifare Sanremo, sino a che Baglioni non glielo ha chiesto. Durante la conferenza stampa della seconda giornata, Ornella ha dichiarato le proprie intenzioni di voto in vista del 4 marzo.

“Io le pagine dei giornali che parlano di politica non le leggo per nulla, non mi interessano. Non mi interessa quello che dicono i politici. L’unica che seguo è Bonino e voterò per lei. Non ho nessun dubbio, è il miglior ministro degli Esteri che abbiamo avuto”, ha dichiarato.

La cantante ha sottolineato l’impegno della leader della lista +Europa su aborto, divorzio e testamento biologico: “Tre cose concrete, degli altri non sappiamo niente di concreto”.

“Questo fiore lo farei mettere agli uomini: sono loro che devono imparare”, aveva detto alla fine della sua esibizione. “Dico a tutte le donne che bisogna imparare a perdonare: è difficile, ma ci vuole umiltà”, ha aggiunto in conferenza. “A me interessano le donne che lavorano negli uffici, quelle che non conosce nessuno e non possono dire di no perché altrimenti perdono il posto di lavoro. Non le star: quelle, che la diano o non la diano, sono problemi loro”.

“Crescendo” ha aggiunto “ti liberi dall’ego e diventi più generosa, più buona, più simpatica, anche. Tanti anni per fare carriera e poi ti rendi conto che quello che conta è il cuore”. Il tempo le ha insegnato “ad amare davvero, per gli altri, e non solo quelli che amiamo ma tutti”.