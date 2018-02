1 CONDIVISI Condividi Tweet

Sanremo Young censura Nannini e Cocciante in vista della prima edizione del talent. L’Ispettorato del lavoro di Imperia è intervenuto a gamba tesa sul nuovo programma di Rai 1, dedicato ai giovanissimi nati nel nuovo millennio. Lo show andrà in onda, per cinque venerdì, dal 16 febbraio al 16 marzo 2018.

Antonella Clerici sarà al timone della trasmissione che vedrà 12 cantanti, tutti tra i 14 e i 17 anni, sfidarsi sul palco dell’Ariston già dalla prima serata. I selezionati interpreteranno canzoni famose composte da grandi autori ed eseguite da artisti italiani e internazionali, in gara o ospiti a Sanremo in 68 anni.

I concorrenti saranno giudicati dall’Academy – una giuria composta da Iva Zanicchi con, non ancora confermati, Mara Maionchi, Morgan e Gigi D’Alessio – e dal pubblico tramite il televoto. Al termine di ciascuna serata, due cantanti saranno eliminati. Le prove si stanno tenendo in questi giorni a Roma. Come da prassi per i permessi di lavoro per i minorenni, la produzione ha inviato tutte le carte necessarie all’Ispettorato. Qui è nato l’intoppo.

Nella documentazione fornita, gli autori hanno incluso anche la lista dei brani che eseguiranno i giovani talenti. Come riporta Il Corriere della Sera, la scelta di Eleonora Pieri (toscana di 17 anni) di America di Gianna Nannini e Bella senz’anima di Riccardo Cocciante ha suscitato forti perplessità.

Sanremo Young censura Nannini e Cocciante: troppo osé

Le due canzoni affronterebbero temi troppo pruriginosi per un minorenne. Nello specifico, la masturbazione per il pezzo di Nannini del 1979 e le allusioni sessuali per Cocciante. Il quale ha sempre dichiarato che una delle canzoni simbolo della sua carriera, odiata dalle femministe in Italia e diventata un canto rivoluzionario in Sud America, raccontava in realtà “la timidezza che mi paralizzava nei rapporti con gli altri”.

Come andrà a finire con Sanremo Young? A quanto pare i funzionari Rai premono sul programma e su Eleonora per accettare il consiglio dell’Ispettorato.