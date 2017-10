14 CONDIVISI Condividi Tweet

La ‘vecchia scuola’ di spettatori sicuramente ricorderà ‘Scherzi a parte’ e il tremendo shock dell’attore Leo Gullotta con la tigre o l’episodio più recente con Ivana Spagna , ma dobbiamo ammettere che neanche lo scherzo a Eva Henger da parte de Le Iene è stato da meno. Far credere ad un genitore che la propria figlia ha deciso di darsi ai film a luci rosse non promette reazioni particolarmente ‘leggere’…

Lo scherzo a Eva Henger durante la prima puntata de Le Iene

Martedì 3 ottobre è tornata ancora una volta la squadra capitanata da Ilary Blasi e la schiera di reporter in giacca, cravatta ed occhiali da sole: durante la prima puntata dello show hanno mandato in onda, tra i vari servizi, un’elaborata candid camera che ha visto come vittima proprio l’ex star del cinema per adulti.

Attraverso la realizzazione di finti video ‘bollenti’, ottenuti tramite videomontaggi e con la complicità di Mercedesz, la mamma è stata tratta in inganno e ha creduto che la giovane figlia volesse lanciarsi nell’industria a luci rosse.

La reazione allo scherzo ad Eva Henger è quella che, probabilmente, molte madri avrebbero di fronte ad un filmato del genere: furibonda, quasi aggressiva verso la figlia, tra le urla di Eva e gli insulti, spunta anche un momento di pentimento: non avrebbe mai dovuto far partecipare la figlia all’Isola dei famosi.

Guarda il video della reazione furibonda di Eva Henger

La situazione è peggiorata visibilmente quando la giovane Henger ha rivelato che nei suoi progetti lavorativi nel campo dell’industria a luci rosse c’è anche quello di fare un film proprio con la madre, ex diva: a quel punto sono scattate le lacrime, e la mamma è andata via disperata.

Inutile dire che, quando Mercedesz l’ha raggiunta per spiegarle che era tutto uno scherzo, ha tirato un sospiro di sollievo lunghissimo…! Ecco il video: