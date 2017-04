221 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scherzo a Emma a Amici ha imbarazzato e fatto infuriare la cantante, giudice del programma di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata dello show di Canale 5, gli autori hanno pensato bene di inviare sul palco un ballerino che l’ha molestata toccandola e strusciandosi mentre lei stava facendo le prove. Una vera e propria coreografia a luci rosse che ha superato decisamente la misura.

Durante le prove, Emma è circondata da tre ballerini. Uno di loro, francese, ha puntato subito la cantante, iniziando con qualche carezza e finendo con una vera e propria molestia. “Non so come si dice in francese, ma a Roma dicono ‘appoggiarlo’. Ecco, non me l’appoggiare, perché non riesco neanche a cantare”, ha reagito la Marrone alle palpatine del performer.

La scherzo a Emma a Amici fa ridere?

In Francia e in Portogallo episodi simili avevano avuto ben altre conseguenze. Alla tv francese C8, un bacio sul seno dato dal conduttore Jean Michel Maire ad un’ospite aveva scatenato l’ira dei social con centinaia di commenti negativi nei confronti del presentatore, mentre nella trasmissione portoghese Hà Tarde il presentatore ha alzato la camicia della showgirl Vanessa Oliveira sollevando numerose proteste. Qui da noi è passata come una cosa “da ridere”. Se si pensa che a Palermo l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato assolto dall’aver palpeggiato due dipendenti perché i giudici hanno ritenuto che fosse “immaturo” e “agì per scherzo”, usare come gioco la molestia (dissimulata, ma pur sempre molestia) non è il massimo. Lo “scherzo” a Emma è disponibile a questo link.