27 CONDIVISI Condividi Tweet

Scommettiamo Che torna in tv in una formula completamente rinnovata. La storica trasmissione, andata in onda dal 1991 al 1996 nella sua versione più celebre, è pronta a diventare un cult anche per le nuove generazioni. Il primo cambiamento è proprio il passaggio di network: da Rai 1 a Canale 5.

L’ammiraglia Mediaset ha infatti messo in cantiere il reboot del programma per la stagione 2017-2018. L’idea del direttore di rete Giancarlo Scheri è quella di animare con un classico del varietà le prime serate dei mesi a venire.

Curata e diretta da Michele Guardì, la versione originale si basava sul format tedesco Wetten, dass..?. In ogni puntata, diversi concorrenti si sottoponevano a varie prove di cultura e abilità. In studio, gli ospiti vip scommettevano sulla riuscita di queste prove. Lo show è storicamente legato al sabato sera di Rai 1 con la coppia Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci.

I due hanno condotto ben sei edizioni del programma e hanno attraversato anche momenti delicati. Provocò vergogna e indignazione la morte di Falcone e Scommettiamo Che che va avanti lo stesso. Frizzi proseguì anche dopo l’abbandono di Carlucci al fianco di Afef e Valeria Mazza. La Rai in seguito cercò di riesumare il format con una nona edizione (nel 2003, condotta da Lorella Cuccarini e Marco Columbro) e una decima nel 2008 affidata su Rai 2 ad Alessandro Cecchi Paone e Matilde Brandi.

Scommettiamo Che torna in tv

Il nuovo Scommettiamo Che di Canale 5 sarà ribattezzato Scommettiamo, come rivelato da Davide Maggio. La formula sarà in tutto e per tutto identica a quella storica di Wetten, dass..?, condotto con successo nell’edizione tedesca da Michelle Hunziker. Dal 2009 al 2011, la showgirl svizzera ha presentato in coppia con Thomas Gottschalk il programma sui canali ZDF, ORF e SF. Scommettiamo che sarà lei il volto di questa rivoluzione?