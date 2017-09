548 CONDIVISI Condividi Tweet

La scrivania acquario di Che tempo che fa è finita nell’occhio del ciclone. Il debutto del talk show su Rai1, che ha battuto Gianni Morandi e la sua fiction L’isola di Pietro, ha esordito con questa grande novità balzata subito agli occhi degli spettatori.

Se la formula del programma rimane sempre la stessa, lo studio più sfavillante e il tavolo che “cattura” i pesci ha attirato i commenti del pubblico sui social.

Nella prima puntata, andata in onda domenica 24 settembre, Fabio Fazio ha omaggiato Ennio Morricone, Arisa e Lorenzo Fragola si sono esibiti con le loro canzoni, le fiction della Rai hanno avuto un ampio volano promozionale. Gli ascolti hanno premiato la trasmissione: 5.128.000 spettatori pari al 20.8% di share. Anche l’esordio in seconda serata di lunedì 25 settembre, con la new entry Maurizio Crozza, ha incassato una buona media: 1.688.000 spettatori con il 14.5% di share. Eppure, i telespettatori non riuscivano a distogliere lo sguardo da quella scrivania.

Tanti i commenti degli animalisti. Molti utenti hanno fortemente criticato la scelta di esporre l’acquario nello studio della trasmissione, lanciando appelli per liberare gli animali al più presto. “Osceni #Fazio e il suo acquario a #chetempochefa”, si legge in un tweet. “Ci mancava a #chetempochefa la prigionia di innocenti così da sala d’attesa del dentista”, aggiunge un altro. “Quando mancano idee usano gli animali e non è bello. Pesci nel mare!”, recita un commento.

Le critiche per la scrivania acquario di Che tempo che fa

“In Rai sono passati da Flavia Vento in gabbia sotto al tavolo ai pesci sotto la scrivania di #chetempochefa”, ironizza un utente. Tra chi ha fondato il MLPR, ovvero il Movimento Liberazione Pesci Rossi, e chi lamenta che i poveri animali devono sorbire “rumori ad alta intensità, luci, vibrazioni e la voce stridula della Littizzetto”, c’è anche chi apprezza la scelta.

“Molto gradita l’idea dell’acquario, simbolo della civiltà odierna per vedere dalla vetrata”, scrive un fan del programma. “Acquario scenograficamente originale. Magari in molti ci avevano pensato; a #chetempochefa l’hanno fatto”, aggiunge Nicholas Vitaliano, analista di Tv Talk.