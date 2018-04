258 CONDIVISI Condividi Tweet

In arrivo il secondo figlio per Carlo Conti? È da molto che circola questa indiscrezione. Il presentatore – in questi giorni ancora duramente sconvolto per la scomparsa del suo amico e collega Fabrizio Frizzi, che ha dovuto sostituire all’Eredità – ha voluto dichiarare la sua sensazione in merito alla prospettiva di una seconda paternità.

Poco incline alle confessioni sulla sua vita privata, il celebre volto Rai negli anni ha sempre voluto raccontare, tuttavia, quanto il suo primogenito sia stato, per lui e sua moglie, un vero e proprio dono dal cielo. Una famiglia felice, due genitori che si sentono fortunati ed il piccolo di casa che è l’orgoglio di mamma e papà.

È il settimanale Oggi a raccontargli che ci sono moltissimi fan affezionati e affettuosi che da tempo sperano in un secondo figlio per Carlo Conti. Così, a domanda diretta, il presentatore ha deciso finalmente di rispondere una volta e per tutte: “Ci ho messo un bel po’ a capire come si fa – ha dichiarato riguardo le sue doti – Matteo vuol dire ‘Dono di Dio’ ed è stato davvero un dono di Dio che sia arrivato alla mia età. Ora ho capito come si fa. Ma non è che schiocco le dita e arriva”.

Quel ricordo commosso a L’Eredità

Un piccolo spaccato della vita familiare del presentatore, che di recente ha colpito tutti con il suo discorso all’Eredità durante la prima puntata senza il suo Frizzi: “Era un gioco: io il pilota, lui il copilota, il professore di ruolo, il supplente. Ritornano a me in maniera forzata. Oggi, credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo escluso che in questo studio. Però ci sono. Le parole servono a poco, non sto a fare tanti discorsi, dico solo un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio e l’ha supportato. Grazie a tutti…”