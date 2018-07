1 CONDIVISI Condividi Tweet

In arrivo il secondo figlio per Raoul Bova e la sua bellissima moglie? Una foto rubata in un parco di Madrid non lascerebbe dubbi: la bella co-protagonista dell’attore in Immaturi – il viaggio (leggi qui quanto fu galeotto il set del film!) darà alla luce un altro bimbo/bimba tra qualche mese!

Secondo figlio per Raoul Bova e Rocio: lo scoop di Chi e la foto più che sospetta

A diffondere la splendida notizia è stato il giornalista Gabriele Parpiglia su Instagram. In un lungo post, infatti, ha anticipato l’esclusivo servizio fotografico che ha realizzato Chi in Spagna.

Ecco cosa scrive: “Sul numero di Chi in edicola domani le immagini esclusive di Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, al quinto mese di gravidanza. L’attrice, che vedremo di nuovo nella fiction “Un passo dal cielo” e che ha appena condotto con successo la versione spagnola di “Dancing with the stars”, è stata fotografata in un parco di Madrid mentre gioca con la piccola Luna, la bambina nata dall’amore con Bova, e mostra un inequivocabile “pancino”.

Dopo aver così annunciato il secondo figlio per Raoul Bova, il reporter torna a parlare dell’unione che lega i due: “Rocío e Bova sono legati dal 2013 dopo che l’attore, con grande clamore, aveva annunciato la fine del matrimonio con Chiara Giordano. Nel 2015 è nata Luna, ora la coppia è pronta per fare il bis. Lo scorso maggio Bova aveva dedicato un affettuoso pensiero a Rocío su Instagram in vista del suo debutto come conduttrice:

«Mi emoziona sapere che sei tornata nella tua terra con un’opportunità meravigliosa, circondata da belle persone, piene di entusiasmo ed energie positive. Noi siamo sempre insieme, è bello condividere ogni momento della vita con te… con toda l’alma».

Il nuovo figlio all’orizzonte sarà il quarto per l’attore di Scusa Ma Ti Chiamo Amore: i primi due li ha avuti dalla Giordana, e Luna – come sopracitato- avuta da Rocio il 2 dicembre 2015. Tanti auguri a questa bellissima coppia!