29 CONDIVISI Condividi Tweet

Tutti la conoscono, adesso, come la bella signora, elegante e sorridente, regina dei palcoscenici insieme al suo storico ex marito con cui formava ‘la coppia più bella del mondo’: non molti, però, sono a conoscenza del segreto di Romina prima di Al Bano.

Il passato segreto di Romina prima di Al Bano: le confessioni sulla sua adolescenza turbolenta

L’artista, infatti, ha di recente raccontato un’altra versione di sé molto diversa da quella a cui siamo abituati, precedente alla sua relazione storica e all’inizio della sua carriera musicale e cinematografica.

Il segreto di Romina prima di Al Bano riguarda, infatti, la sua adolescenza, un periodo davvero turbolento, piccante e scatenato: era l’epoca degli hippie, dell’amore libero e dell’uso di droghe. È la stessa cantante a descrivere un festino a Villa Medici (Roma), nel cuore di Villa Borghese, in compagnia – tra gli altri – di Keith Richards dei Rolling Stones: “Eravamo tutti fatti di Lsd. Ricordo che a un certo punto camminavamo in fila sopra il muro torto che separa la casa da Villa Borghese”. E non solo Rolling Stones:

“Sono stata a casa di Paul McCartney – aggiunge – ai tempi fidanzato con Jane Asher. Abbiamo fumato marijuana con mia sorella Taryn, tredicenne, che non aveva mai provato […] tutti in cerchio ci siamo messi a fare una seduta spiritica.” Ancora, Romina Power confessa che all’età di 14 anni era solita frequentare il celebre Piper e intrattenersi liberamente con amanti occasionali: “Era tutto easy, anche tra sconosciuti. L’Aids non esisteva. Era bellissimo. La cosa peggiore che ti potesse capitare era restare incinta. Che a pensarci, non è una cosa tanto brutta, no?”

Dalla fase hippie al matrimonio con Al Bano: ecco cos’è significato per lei

Dopo questo passato segreto di Romina prima di Al Bano, arriva poi un commento sui loro 30 anni di relazione e il loro attuale equilibrio: “Non finisce – dice, parlando del loro matrimonio – ma avevo bisogno di vivere la mia vita, viaggiare da sola, cercare la mia strada spirituale. Trent’anni che sono stati come sessanta: mai una vacanza separati, mai un attimo distanti. C’era una routine fatta di dischi, partenze, lavoro. Io volevo scendere dalla giostra, ma non mi veniva permesso.”

Certo che tutto questo sarebbe un ottimo “flashback” da inserire nel famoso film su Al Bano e Romina di cui si parla in questi ultimi mesi…